Во Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете

В населенном пункте Треб на юго-западе Франции мужчина взял в заложники людей в супермаркете. Бандит заявил, что является сторонником террористической группировки "Исламское государство". По словам премьер-министра Эдуарда Филиппа, “все позволяет предполагать, что речь идет о террористическом акте”.
В пятницу утром некий мужчина ранил из огнестрельного оружия спецназовца в Каркассоне (департамент Од). Спецназовец возвращался с обхода с тремя коллегами, когда его группа была замечена неким человеком, который последовал за ними на автомобиле, сообщает Le Figaro. Мужчина выстрелил минимум пять раз, прежде чем скрыться. Спецназовцу, раненному в плечо, оказали первую помощь его коллеги, после чего он был доставлен в больницу. Его состояние не тяжелое.
В то же время поступило сообщение о том, что в супермаркете в Требе, в 15 минутах от Каркассона, некто взял в заложники клиентов и сотрудников магазина. По предварительным данным, мужчина “около 11.15 проник в супермаркет Super U, прозвучали выстрелы», - сообщил изданию источник, близкий к следствию. При этом очевидец происшествия сообщил AFP, что нападавший был вооружен ножом, холодным оружием и гранатами и кричал "Аллах акбар".
Клиентка супермаркета рассказала France info: “Мужчина закричал и открыл огонь, выпустив несколько очередей. Я увидела дверь холодильника, позвала людей спрятаться там. Нас было десять человек и мы там оставались час. Было еще несколько выстрелов, а потом мы вышли через запасной выход. Он кричал “Аллах бла-бла-бла”, я сама его не видела".
Le Figaro со ссылкой на командование жандармерии сообщает, что во время захвата заложников от пулевых ранений погибли по разным данным 1-2 человека. «К несчастью, есть предположительные сведения о погибших, но на место не пускают врача, который мог бы это засвидетельствовать», - заявил AFP генерал Жан-Валери Леттерман, командующий бывшим регионом Лангедок-Руссийон.
Позднее подтвердилась информация как минимум об одном погибшем: по сведениям Figaro, при захвате заложников был убит сотрудник супермаркета. По словам мэра Треба Эрика Менасси, нападавший находится в здании один вместе с офицером полиции.
На место прибыло антитеррористическое подразделение французской жандармерии. Район оцеплен. Также туда выехал министр внутренних дел Франции Жерар Колон.
Взаимосвязь между двумя этими происшествиями пока официально не подтверждена. Следователи проверяют версию о том, что оба нападения совершил один и тот же человек.