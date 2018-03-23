Во Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете

В пятницу утром некий мужчина ранил из огнестрельного оружия спецназовца в Каркассоне (департамент Од). Спецназовец возвращался с обхода с тремя коллегами, когда его группа была замечена неким человеком, который последовал за ними на автомобиле, сообщает Le Figaro. Мужчина выстрелил минимум пять раз, прежде чем скрыться. Спецназовцу, раненному в плечо, оказали первую помощь его коллеги, после чего он был доставлен в больницу. Его состояние не тяжелое.

На месте происшествия в Требе. ФОТО: SOCIAL MEDIA/REUTERS

В то же время поступило сообщение о том, что в супермаркете в Требе, в 15 минутах от Каркассона, некто взял в заложники клиентов и сотрудников магазина. По предварительным данным, мужчина “около 11.15 проник в супермаркет Super U, прозвучали выстрелы», - сообщил изданию источник, близкий к следствию. При этом очевидец происшествия сообщил AFP, что нападавший был вооружен ножом, холодным оружием и гранатами и кричал "Аллах акбар".

Клиентка супермаркета рассказала France info: “Мужчина закричал и открыл огонь, выпустив несколько очередей. Я увидела дверь холодильника, позвала людей спрятаться там. Нас было десять человек и мы там оставались час. Было еще несколько выстрелов, а потом мы вышли через запасной выход. Он кричал “Аллах бла-бла-бла”, я сама его не видела".

Le Figaro со ссылкой на командование жандармерии сообщает, что во время захвата заложников от пулевых ранений погибли по разным данным 1-2 человека. «К несчастью, есть предположительные сведения о погибших, но на место не пускают врача, который мог бы это засвидетельствовать», - заявил AFP генерал Жан-Валери Леттерман, командующий бывшим регионом Лангедок-Руссийон.

Позднее подтвердилась информация как минимум об одном погибшем: по сведениям Figaro, при захвате заложников был убит сотрудник супермаркета. По словам мэра Треба Эрика Менасси, нападавший находится в здании один вместе с офицером полиции.

Спецназ около супермаркета с заложниками. ФОТО: SOCIAL MEDIA/REUTERS/Scanpix

На место прибыло антитеррористическое подразделение французской жандармерии. Район оцеплен. Также туда выехал министр внутренних дел Франции Жерар Колон.