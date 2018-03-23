Фирма получила огромный штраф за не вывезенный вовремя мусор

"Фирма Eesti Keskkonnateenused начала с 1 февраля вывоз отходов в отдельных частях Мустамяэ, и после этого в городские учреждения стали массово поступать жалобы на невывезенные отходы, - пояснил замещающий заведующего центром Кристьян Марк. - Так, 19 марта подрядчик не опорожнил 132 емкости для смешанных бытовых отходов, 20 марта переполненными остались 80 такого рода емкостей, а 19 марта не были опустошены 29 емкостей для бумаги и картона".

"Мы знаем, что у фирмы возникли проблемы с водителями мусоровозов, но это вопрос руководства фирмой, потому что у других перевозчиков эта проблема не возникает, а также необоснованна и ссылка на неудобный график вывоза, поскольку он согласовывался сторонами", - добавил Марк.