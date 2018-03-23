пятница, 23 марта 2018 г.
"Сам способ управления страной, который практикует Владимир Владимирович, заключается именно в непредсказуемости главных решений" Антон Алексеев
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Фирма получила огромный штраф за не вывезенный вовремя мусор

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Мусорный коллапс в Таллинне не заканчивается. Теперь горожанам придется еще и крупно заплатить, чтобы вновь не оказаться в такой вот ситуации.

ФОТО: Архив читателя

Таллинский центр обработки отходов наложил договорной штраф в 4 000 евро на фирму Eesti Keskkonnateenused AS за не вывезенные из Мустамяэ отходы, пишет rus.err.ee.

"Фирма Eesti Keskkonnateenused начала с 1 февраля вывоз отходов в отдельных частях Мустамяэ, и после этого в городские учреждения стали массово поступать жалобы на невывезенные отходы, - пояснил замещающий заведующего центром Кристьян Марк. - Так, 19 марта подрядчик не опорожнил 132 емкости для смешанных бытовых отходов, 20 марта переполненными остались 80 такого рода емкостей, а 19 марта не были опустошены 29 емкостей для бумаги и картона".

"Мы знаем, что у фирмы возникли проблемы с водителями мусоровозов, но это вопрос руководства фирмой, потому что у других перевозчиков эта проблема не возникает, а также необоснованна и ссылка на неудобный график вывоза, поскольку он согласовывался сторонами", - добавил Марк.

По его словам, условия договора позволяют оштрафовать фирму на 12 050 евро, но пока решено ограничиться втрое меньшей суммой.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ