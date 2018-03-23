Правила продажи жидкостей для э-сигарет ужесточаются

По словам руководителя службы отдела налогов Налогово-таможенного департамента Кай-Лийс Нылвак, изменения Закона об акцизах, прежде всего, касаются табачных жидкостей, то есть жидкостей, которые используют для электронных сигарет: «Табачные жидкости обложены налогом одинаково: и те, которые содержат никотин, и те, в которых никотина нет».

Нылвак добавила, что поскольку, начиная с этого году и э-жидкости считаются подакцизными табачными изделиями, то, в дополнение, к ним применяются и иные требования облагаемого акцизом товара.

Путешественник при доставке альтернативных табачных изделий из других стран должен учитывать, что, например, э-жидкость можно ввести из других стран-членов, не выплачивая акциз, в объеме до 50 миллилитров, вещества, заменяющее табак, до 360 граммов и иных альтернативных табачных изделий – до 50 граммов.

Прибывая из-за пределов Европейского союза, можно иметь при себе до 20 миллилитров э-жидкости, замещающих табак веществ – до 120 граммов и иных альтернативных табачных изделий – до 20 граммов.

Начиная с 1 апреля, на каждой жидкости для э-сигарет и других альтернативных табачных изделиях должна иметься акцизная марка, а магазины, продающие табачные жидкости и оптовые склады обязаны убрать не проданные жидкости, на которых нет акцизной марки, самое позднее – 31 марта 2018 года. Не имеющие акцизные марки и не отвечающие требования товары разрешено хранить лишь на акцизных складах.