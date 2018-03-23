Фото и видео: африканская пыль превратила остров Крит в Марс

Греческий остров Крит накрыла африканская пыль, небо над островом окрасилось в оранжево-красный цвет. Жителям приходится надевать маски, чтобы выйти на улицу, или вовсе оставаться в помещении.
Греческий остров Крит оказался накрыт пыльной бурей из Сахары. Местный портал Сretalive сообщает, что допустимая концентрация пыли в воздухе превышена в 94 раза.
Blade Runner the movie. Crete, Greece the island. African dust. pic.twitter.com/qVN6bWtFQj— Νίκος (@NikSfikas) 22 марта 2018 г.
Такая концентрация замечена на Крите впервые. В прошлый раз африканская пыль портила жизнь жителям Крита в 2006 году, но ее концентрация была почти в два раза меньше.
These are photos from Rethymno, Crete today. pic.twitter.com/YMgebhAqOi— .Passivistas.com (@passivistas) 22 марта 2018 г.
Издание Greek Reporter отмечает, что теперь Крит больше похож на Марс, чем на средиземноморский остров.