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Фото и видео: африканская пыль превратила остров Крит в Марс

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ФОТО: скриншот с youtube.com

Греческий остров Крит накрыла африканская пыль, небо над островом окрасилось в оранжево-красный цвет. Жителям приходится надевать маски, чтобы выйти на улицу, или вовсе оставаться в помещении.

Греческий остров Крит оказался накрыт пыльной бурей из Сахары. Местный портал Сretalive сообщает, что допустимая концентрация пыли в воздухе превышена в 94 раза.

Такая концентрация замечена на Крите впервые. В прошлый раз африканская пыль портила жизнь жителям Крита в 2006 году, но ее концентрация была почти в два раза меньше.

Издание Greek Reporter отмечает, что теперь Крит больше похож на Марс, чем на средиземноморский остров.

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