Вне дома: смотрите, кто из поваров будет представлять Эстонию на европейском туре конкурса Bocuse d’Or (Фото)

Первый раз наша страна приняла участие в этом престижнейшем поварском конкурсе еще в 2008 году. Тогда в финал прошел и занял пятнадцатое место Владислав Дьячук, который спустя десять лет сменил на посту президента Bocuse d’Or Eesti вдохновителя и организатора всех значимых событий в эстонской кулинарии Димитрия Демьянова.

В этом году Влад - шеф-повар ресторанов "Чайковский" и Mon Repos - возглавит эстонскую делегацию на европейском отборочном туре в Турине, а в случае удачи (а мы верим, что она вновь улыбнется нашей команде) - и в 2017 году на мировом первенстве в Лионе.

В этом году Эстонию будет представлять шеф-повар столичных ресторанов Bordoo и DOM Павел Гурьянов. „Сбылась моя мечта! Выступать за Эстонию на гастрономическом конкурсе Bocuse d’Or - это большая честь и ответственность“, - Павел Гурьянов не мог сдержать эмоций.

По регламенту соревнований каждую страну представляют повар-участник, помощник повара, тренер и технический тренер.

На снимке: Дмитрий Халюков, Владислав Дьячук, Павел Гурьянов, Мартин Касперович, Дмитрий Рооз, Эммануэль Вилле. ФОТО: Маргус Йохансон

„Подготовка к соревнованию - занимает много времени, ведь на тренировки отпущено больше года. Меня тренирует шеф-повар ресторана Cru, по началом которого я работал су-шефом, финалист Bocuse d`Or Дмитрий Халюков, помощником стал мой коллега - Мартин Касперович. Технические тренировки осуществляет обладающий многолетним опытом работы на соревнованиях Bocuse d`Or шеф-повар ресторана Olde Hansa Эммануэль Вилле", - рассказал Гурьянов.

Уже известно, из каких мясных продуктов придется создавать блюда высокой кухни на европейском отборочном туре в Италии. И если говяжья вырезка вопросов не вызывает, то такой редкий компонент, как вилочковая железа теленка, - редкий гость в меню наших ресторанов. Но, видимо, это вкусно.

Павел Гурьянов демонстрирует вилочковую железу теленка. ФОТО: Маргус Йохансон

Компоненты второго блюда еще не известны. Это может быть и рыбное, и вегетарианское блюдо.

Готовятся и художники. Как известно, подносы, на котором подается главное блюдо, и тарелки для порционных блюд выбираются с особой тщательностью, изготавливаются в художественных мастерских и тоже участвуют в конкурсе. В этом году блюдо будет сделано из титана, рассказал представитель Академии художеств Ристо Тали.

Сервировочный поднос из коллекции сборной команды Эстонии на одном из конкурсов Bocuse d`Or. ФОТО: Маргус Йохансон

Поклонникам шеф-поваров и фанатам конкурса будет небезынтересно узнать, что Эстония ходатайствует о праве проведения в Таллинне европейского отборочного тура Bocuse d`Or в 2020 году.

Димитрий Демьянов: если в Эстонии будет проходить следующий европейский тур конкурса, выиграют все! ФОТО: Маргус Йохансон

„К нашей команде в Турине будет приковано особое внимание, так как Эстония, наряду с Хорватией и Польшей, претендует на страну проведения следующего европейского отборочного тура. Если выберут именно нашу страну, то Таллинн в 2020 году станет центром европейской гастрономии и местом паломничества шести тысяч поклонников «Бокюза»“, - добавил Димитрий Демьянов.

Что мы знаем о Павле Гурьянове

Павел Гурьянов. ФОТО: Маргус Йохансон

Родился 13 октября 1986 года

Шеф-повар ресторанов Bordoo и DOM

В последние годы участвовал в профессиональных конкурсах:

2015 San Pellegrino Молодой шеф 2015 II место

2014 Baltic Culinary Star 2014 I место