Министр Миксер предложит запретить въезд в Эстонию для лиц из списка Магнитского

«Я решил сделать предложение правительству о введении санкций за жесткое нарушение прав человека, чтобы обратить внимание на все учащающиеся случаи нарушения международного права,- сказал министр иностранных дел. – На ту эскалацию силовой политики, которую мы в последнее время вынуждены видеть, нужно реагировать, а также использовать все возможности, предусмотренные для этого как внутригосударственным, так и международным правом».

Миксер указал и на ухудшающуюся в последние десятилетия ситуацию с правами человека по соседству с Европейским союзом: «ЕС и страны-члены должны реагировать на ухудшение ситуации по соседству с нами, а также вносить свой вклад в обеспечение стабильности и безопасности в границах ЕС. Эстония, конечно, является одной из тех, кто готов действовать», - сказал министр иностранных дел.