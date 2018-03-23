Министр Миксер предложит запретить въезд в Эстонию для лиц из списка Магнитского

Сегодня министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер намерен сделать правительству предложение о введении на основании Закона о международных санкциях мер ограничения для лиц, связанных с жестким нарушением прав человека, в том числе, со смертью Сергея Магнитского. Согласно предложению, запрет на въезд в Эстонию может быть распространен на 49 человек, внесенный в так называемый Список Магнитского, сообщило Министерство иностранных дел Эстонии.
«Я решил сделать предложение правительству о введении санкций за жесткое нарушение прав человека, чтобы обратить внимание на все учащающиеся случаи нарушения международного права,- сказал министр иностранных дел. – На ту эскалацию силовой политики, которую мы в последнее время вынуждены видеть, нужно реагировать, а также использовать все возможности, предусмотренные для этого как внутригосударственным, так и международным правом».
Миксер указал и на ухудшающуюся в последние десятилетия ситуацию с правами человека по соседству с Европейским союзом: «ЕС и страны-члены должны реагировать на ухудшение ситуации по соседству с нами, а также вносить свой вклад в обеспечение стабильности и безопасности в границах ЕС. Эстония, конечно, является одной из тех, кто готов действовать», - сказал министр иностранных дел.
«Подрывание международного порядка, основанного на правилах, в том числе, в виде жесткого нарушения прав человека, не может акцептоваться, и, учитывая это, Министерство иностранных дел, используя возможности, исходящие из Закона о международных санкциях, решило взять на себя обязанность передать законопроект правительству», сказать Миксер.