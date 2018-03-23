Очередной мегатрансфер: Неймар может вернуться в Испанию

Теперь же бразилец собрался перейти в мадридский "Реал". По информации UOL Esporte, в Бразилию прилетал агент Пини Захави. Он рассказал Неймару о деталях предложения, которое готов сделать ему президент «Реала» Флорентино Перес. Также свои требования по финансовым условиям выдвинула и сторона игрока. Захави давно знаком с семьей Неймара и находится в хороших отношениях с его отцом – Неймаром-старшим, являющимся агентом игрока.

Сам Неймар неоднократно заявлял о желании покинуть Париж, где ему не нравятся ни уровень чемпионата, ни условия проживания. Неймар хотел бы перейти в "Барселону", но клуб из которого Неймар ушел довольно скандально не собирается приглашать игрока снова, а мадридский "Реал" ищет замену стареющему Криштиану Роналду.