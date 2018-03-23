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  • Очередной мегатрансфер: Неймар может вернуться в Испанию

Очередной мегатрансфер: Неймар может вернуться в Испанию

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ФОТО: CHRISTOPHE SIMON/AFP

Купленный французским "Пари Сен-Жермен" за 222 миллиона евро бразилец Неймар за неполный год проведенный во Франции успел многое: стать лучшим бомбардиром Лиги 1, поругаться вдрызг с Эдинсоном Кавани, получить травму, выведшую сего из строя до конца сезона и запросить  увеличение зарплаты до 1,1 миллиона евро в неделю.

Теперь же бразилец собрался перейти в мадридский "Реал". По информации UOL Esporte, в Бразилию прилетал агент Пини Захави. Он рассказал Неймару о деталях предложения, которое готов сделать ему президент «Реала» Флорентино Перес. Также свои требования по финансовым условиям выдвинула и сторона игрока. Захави давно знаком с семьей Неймара и находится в хороших отношениях с его отцом – Неймаром-старшим, являющимся агентом игрока.

Сам Неймар неоднократно заявлял о желании покинуть Париж, где ему не нравятся ни уровень чемпионата, ни условия проживания. Неймар хотел бы перейти в "Барселону", но клуб из которого Неймар ушел довольно скандально не собирается приглашать игрока снова, а мадридский "Реал" ищет замену стареющему Криштиану Роналду.

Не исключено, что мадридцы отправят КриРо в Париж, либо предложат парижанам пакет игроков, в который будет включен Карим Бензема.

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