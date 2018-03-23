Картина дня: захват заложников во Франции, возможная высылка российских разведчиков и греющий душу прогноз синоптиков

Во Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете

В населенном пункте Треб на юго-западе Франции мужчина взял в заложники людей в супермаркете. Бандит заявил, что является сторонником террористической группировки "Исламское государство". По словам премьер-министра Эдуарда Филиппа, “все позволяет предполагать, что речь идет о террористическом акте”. Читайте далее...

Цахкна: Эстония должна выслать российских разведчиков из страны

Эстония должна продемонстрировать солидарность с Соединенным Королевством и выслать российских разведчиков, работающих под дипломатическим прикрытием, заявил член Комиссии по государственной обороне Маргус Цахкна. Читайте далее...

Микхельсон: остановка "Северного потока-2" была бы эффективнее высылки дипломатов

Высылка российских дипломатов не окажет ожидаемого влияния на агрессивное поведение Кремля, а потому следовало бы задуматься о более эффективных средствах. Например, можно было бы остановить проект "Северный поток-2", считает председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон. Читайте далее...

ЕС отзывает своего посла из Москвы из-за отравления Скрипаля

Страны ЕС считают крайне вероятным, что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России. Об этом в четверг, 22 марта, заявил глава Евросовета Дональд Туск после встречи в Брюсселе глав государств и правительств стран - членов ЕС. Читайте далее...

Студия Postimees: Юлия Ауг – путь из Нарвы в российский кинематограф. Всё ли было как в кино?

Одна из самых востребованных и успешных актрис российского кинематографа, режиссер театра и кино Юлия Ауг – гость студии Postimees. Смотрите интервью в повторе!

Через три недели будет тепло как летом, или это красивая мечта российского метеопортала?

Российский метеопортал Gismeteo сообщил, что через три недели в Эстонии будет по-летнему тепло, однако эстонская служба погоды пообещать такого не может, говоря, что погода в апреле скорее будет переменчивой. Читайте далее...

Ратас: многие страны ЕС подумывают о высылке российских дипломатов

Премьер-министр Юри Ратас не дал конкретного ответа на вопрос, планирует ли Эстония последовать за Великобританией и выслать дипломатических сотрудников России из страны. Читайте далее...

Разгромное исследование: обучение эстонскому в Нарве - большая системная показуха

Обучение на эстонском языке и так называемое языковое погружение в школах Нарвы являются фикцией - к такому выводу пришел молодой исследователь и учитель, детально изучивший эту тему в ходе своей исследовательской работы. Читайте далее...

В России признали бессилие перед США

Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков сравнил возможности морских, воздушных и сухопутных сил России и США. Читайте далее...

Стометровое торговое судно село на мель у острова Кихну

В среду около 14.43 в Центр морской охраны поступило сообщение о торговом судне, которое село на мель у острова Кихну. Читайте далее...

В Кадриорге идет масштабная вырубка

На этой неделе начались работы по вырубке деревьев на территории будущей прибрежной автомагистрали Рейди-теэ. Читайте далее...

Правила продажи жидкостей для э-сигарет ужесточаются

Начиная с апреля торговцы смогут продавать лишь те жидкости для электронных сигарет, у которых имеется акцизная марка. Читайте далее...

Министр Миксер предложит запретить въезд в Эстонию для лиц из списка Магнитского