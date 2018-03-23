Рыбак случайно воткнул в себя нож

Вчера в 8.40 утра в Центр тревоги поступило сообщение, что с отправившимся из Роотсикюла на Чудское озеро рыбаком произошел несчастный случай: гражданин Латвии стал разбивать замороженную приманку и ранил себя ножом в ногу. Лезвие вошло на несколько сантиметров.