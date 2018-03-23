Рыбак случайно воткнул в себя нож

Вчера в 8.40 утра в Центр тревоги поступило сообщение, что с отправившимся из Роотсикюла на Чудское озеро рыбаком произошел несчастный случай: гражданин Латвии стал разбивать замороженную приманку и ранил себя ножом в ногу. Лезвие вошло на несколько сантиметров.
Пострадавший рыбак не смог своими силами вернуться на берег, поэтому его друг попросил о помощи местную погранохрану. Пограничники из Варнья доставили раненного человека на мотосанях, передает Tartu Postimees.
На берегу его передали медикам, которые оказали помощь на месте. Ведущий специалист погранохраны кордона Муствеэ Олав Оясаар сказал, что благодаря своевременно поступившему в Центр тревоги звонку и передачи точного местоположения, патруль на мотосанях смог за считанные минуты добраться до места происшествия и быстро передать пострадавшего медикам.