Инквизиторы в детских садах, или Кто хочет, тот всегда найдет

Отвечаю, что каждый раз перед использованием стремянки её техническая исправность и проверяется, поскольку никто в здравом уме не полезет на сломанную стремянку. Мой ответ инспектора не устраивает. Он повторяет, что этого недостаточно и что стремянка должна быть снабжена как инструкцией по безопасности, так и контрольным листом техобслуживания. Раз в месяц лестница подлежит проверке надёжности, которую должна подтверждать подпись в контрольном листе.

Потом инспектор замечает на складе упаковку с крысиным ядом и просит предъявить сертификат. Опять хочется спросить, каким образом магазин может продавать средства от грызунов, не снабжённые соответствующим сертификатом? Директор садится за комп, вбивает в поисковик название яда, находит сертификат и распечатывает его. К счастью, чинушу это устраивает, и контрольный обход продолжается.

В детский сад приходят ещё проверяющие из Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), Министерства образования и науки, а также инструкторы Спасательного департамента. В то же время каждое учреждение – детский сад в том числе – обязано раз в год представлять спасателям собственный отчет о противопожарной безопасности. Объёмный документ затрагивает те же самые вещи, которые спасатели проверяют на месте. Безопасность детского сада бесспорно крайне важна, но вместе с тем непонятно, к чему дублирующие друг друга проверки? Такое впечатление, будто нам не доверяют.

Недавно я общалась с директором детсада, которому инспектор из уездной управы вкатил два года назад первое предупреждение, поскольку тот никак не мог найти логопеда. Несмотря на неоднократное объявление конкурса на эту должность, отыскать логопеда так и не удалось. Для его поисков директору пару раз давали отсрочку, но в итоге уездный старейшина впаял ему штраф в размере 600 евро плюс постоянно растущая пеня.

Мне пришлось побывать во многих детсадах как в Эстонии, так и за рубежом. Я всё чаще убеждаюсь в том, что наш детсад содержится в полном порядке: в других садах так много в техническое состояние не инвестируют. В этом смысле детские сады, скорее, скромничают, инвестируя максимум в детей. Приоритетами считаются соотношение взрослых и детей, оказание индивидуальной помощи ребёнку, наличие опорных специалистов, организация развивающих бесед с целыми семьями, оплата труда учителей и помогающим им специалистов.

Во многих странах дети не могут поесть в детсадах – либо детсадовский день короткий и ребёнок ест до и после него, либо ему дают с собой бутерброды. После обеда малыши спят в основном на расстеленных на полу матах, причём в одежде. Дворы небольшие, а игрушек для ребят не хватает. При этом эти детсады находятся в Евросоюзе, в котором должны были бы действовать единые правила и законы.

Я заметила, что во многом результат подобных контрольных рейдов зависит от личности того или иного чиновника. Есть такие, которые относятся к своим обязанностям разумно. Они вежливо указывают на проблемы и недочёты, которые либо имеются с его точки зрения, либо подлежат устранению по закону. Однако есть и такие, которые приходят выискивать недостатки, словно пытаясь таким образом оправдать существование и необходимость своей должности. Вот и поговорка о том же: кто ищет, тот всегда найдёт.

Странным кажется и то, что чиновники из различных ведомств проверяют разные вещи. На это хочется сказать: договоритесь сначала друг с другом, что проверять и как всё должно функционировать.