Каарел Таранд: Страстная неделя в Рийгикогу

Уникальная сфера деятельности

То, что дело вообще доходит до голосования и принятия решений, - это подвиг. По каким-то мутным причинам часть инициатив и законопроектов ставится в Рийгикогу на паузу, а потом и вовсе сметается с рабочих столов в мусорную корзину «в связи с прекращением полномочий предыдущего состава парламента».

«Вымирающие» законопроекты очень разноликие. Часть из них могли быть шоу на злобу дня, эдаким хайпом для конкретного депутата или партии с полным осознанием заведомой бессодержательности инициативы. Другая часть мертворожденных законопроектов была инициирована силами оппозиции, однако просто продинамлена большинством, но по какой-то причине всё же не снята с производства.

Так почему же? XI состав Рийгикогу (2007-2011) за четыре года работы рассмотрел в общей сложности 948 законопроектов, застопорив производство 73 из них (7,7% от общего количества законопроектов). Следующий состав прервал чтение 71 законопроекта из принятых 842 (8,4%). Продолжая подобный курс, нынешний состав парламента рассмотрит к окончанию срока своих полномочий 730-750 законопроектов, причем можно будет предсказать как рост через год количества отклонённых инициатив до 10%, так и чёткое продолжение тенденции увеличения их количества в будущем.

Тяжелее всего парламенту даётся решение проблем, связанных с выстраиванием архитектуры демократичного правления. Совершенно недопустимо было ставить на паузу принятие поправок к Закону о выборах в Рийгикогу и Европарламент, а также президента нашей страны, не говоря уже о Законе о партиях или Законе о внутреннем распорядке и порядке работы в Рийгикогу. Эти поправки хоть и инициируются, но никогда не принимаются.

Недавно председатель конституционной комиссии Марко Померанц оправдал бездействие своей комиссии тем, что бессилие парламента будет продолжаться до тех пор, пока лидеры коалиционных партий не договорятся между собой. Подобное заявление свидетельствует о тотальном непонимании конституционной системы государственного управления.

Ещё пара примеров. Осенью 2015 года по инициативе большинства членов Рийгикогу было решено сформировать две проблемные комиссии. Одна должна была заняться исследованием и решением проблем, связанных с наркополитикой и профилактикой ВИЧ, другая же – темой гендерного равноправия. Пока не было создано ни одной из двух комиссий. Следовательно, проблемы этих двух областей потеряли свою актуальность, решились сами по себе и перестали нуждаться во внимании со стороны народных избранников.