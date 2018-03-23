Скончался легендарный эстонский тренер

Воспитанниками Аллана Дорбека, который начинал свой путь в спорте как футболист и хоккеист, а потом переключившийся на баскетбол, были и Сергей Ратников и Олег Тимофеев. Под руководством Дорбека таллиннский клуб Ehitustöörist завоевал в 2005 году титул чемпиона Эстонии по баскетболу, в 2006 году Дорбек завоевал титул чемпиона Эстонии по баскетболу в качестве помощника главного тренера BC Kalev/Cramo.