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Скончался легендарный эстонский тренер

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Свеча.

ФОТО: Tiina Kõrtsini / Õhtuleht

После тяжелой и продолжительной болезни на 75-м году жизни ушел из жизни Аллан Дорбек, футбольный и баскетбольный тренер, воспитавший не одно поколение как чемпионов ЭССР, так и независимой Эстонии.

Воспитанниками Аллана Дорбека, который начинал свой путь в спорте как футболист и хоккеист, а потом переключившийся на баскетбол, были и Сергей Ратников и Олег Тимофеев. Под руководством Дорбека таллиннский клуб Ehitustöörist завоевал в 2005 году титул чемпиона Эстонии по баскетболу, в 2006 году Дорбек завоевал титул чемпиона Эстонии по баскетболу в качестве помощника главного тренера BC Kalev/Cramo.

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