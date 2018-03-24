Социолог: почему молодежь забивает на выборы?

Проблема в том, пишет Хаав на страницах «Учительской газеты», что при выстраивании структуры предметных программ забывается один из основополагающих принципов педагогики, согласно которому обучение учеников начинается с самых простых и доступных тем с постепенным переходом к темам более сложным и недоступным.

Другими словами, программа по обществоведению не начинается с темы школьной демократии, т.е. с того, каким образом ученик может стать добропорядочным гражданином в своём классе или школе.

Добропорядочный гражданин – это кто?

На протяжении всей истории существовало несколько моделей добропорядочных граждан различной степени активности. Самым низким уровнем была т.н. модель верноподданного вассала, согласно которой гражданин был законопослушным, уплачивал все налоги и принимал участие в выборах. Многие политики только о таких гражданах и мечтают.

Однако подобные граждане могут быть очень даже ограниченными людьми. Генрих Манн описал их в своём романе «Верноподданный», изданном в 1914 году. Такого типа граждане не способны принимать во время выборов рациональные решения, поскольку это предполагает наличие основательных знаний и умения анализировать. Большая часть верноподданных принимает решения на основе очень небольшого количества факторов. Например, под влиянием предвыборной рекламы.

На более высоком уровне находятся общественно активные граждане, принимающие участие в различных дискуссиях и состоящие в различных объединениях.

Следующий уровень – это уже политическая активность, ассоциирующаяся с управлением государством. Люди этого уровня рассуждают на политические темы, а также оценивают деятельность ведущих политиков и государственных институтов. Эти умения необходимы для осознанного участия в парламентских выборах.

В предметной программе для гимназий написано: граждан привлекают к участию в управлении государством и им предоставляется возможность оказывать на него влияние. Эта же идея встречается в учебнике по обществоведению для основной школы, автором которого является Ану Тоотс: «Гражданские объединения ограничивают, контролируют и уравновешивают государственную власть». Хейки Раудла анализирует в своём учебнике для гимназий причины низкой явки на выборы в Эстонии и призывает к расширению представительской демократии: «Гражданские организации принимают участие [т.е. должны принимать участие] в разработке законопроектов и формировании политики, а также выражают [должны выражать] свою точку зрения относительно политики правительства».

Демократия участия – это что ещё такое?

В нашем государстве представительская демократия как раз таки дополнена демократией участия. Парламент и правительство регулярно интересуются мнением народа посредством портала www.osale.ee. К сожалению, большинство учебников и предметных программ об этой возможности не упоминают. В последних учебниках и предметных программах (2011) не фигурирует даже понятие «демократия участия».