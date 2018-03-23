В Эстонии сотни неплательщиков дорожного налога получили штрафы до 1800 евро

Напомним, что с января с автомобилей массой большее 3,5 тонн взимается плата за использование дорог в Эстонии. Для владельца наиболее тяжелого и загрязняющего окружающую среду грузовика плата может составлять до 1300 евро в год.

На данный момент казна государства пополнилась почти на шесть млн евро. По словам Налогово-таможенного департамента, поступления приходят согласно прогнозам и в целом они довольны. Но есть и грузоперевозчики, которые не приобретают так называемого билета.

Налогово-таможенный департамент, которые проверяет уплату дорожного налога, в погранпунктах Лухамаа и Нарва, а также в портах уже оштрафовали 38 грузовиков. При этом наказаны были те грузовики, которые уезжали из Эстонии (в Россию или в другие страны через море), поскольку, проезжая по нашим дорогам, они обязаны были заплатить дорожный налог.

К въезжающим в Эстонию без билета Налогово-таможенный департамент относиться более снисходительно. Их сразу не штрафуют, а направляют в первую очередь оплачивать дорожный налог, объясняет руководитель отдела по связям с общественностью Налогово-таможенного департамента Райнер Лауритс.

Помимо погранпунктов, департамент обращает внимание и на шоссейные дороги. В январе были организованы 554 проверки и обнаружено 18 грузовиков без дорожного билета. Через месяц уже было обнаружено 60 нарушителей. Все они были оштрафованы. Хотя точные суммы не называются, по закону, водителя грузовика можно оштрафовать суммой до 200 евро, а фирму — до 1800 евро.

Хотя уже было зафиксировано свыше 100 нарушений, Лауритс говорит, что ничего ужасного в этом нет, учитывая, что департамент в этом году на погранпунктах проверил почти 35 000 грузовиков. «Сравнивая с общим числом грузовиков, число нарушений и производств не такое большое», - сказал он.

Также за уплатой дорожного налога наблюдает и Департамент полиции и погранохраны. За два месяца этого года из-за неплательщиков было начато 40 производств о проступке. Стоит отметить, что из них четверо — иностранные перевозчики. В среднем нарушители получили штрафы в размере 49 евро.

Всего полицейские проверили почти 11 000 грузовиков.