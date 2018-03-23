Фото: дача в Ляэнемаа расположена не так далеко от Таллинна, как может показаться

В десяти километрах от городской черты Хаапсалу находится прелестная, хорошо меблированная и с нетерпением ждущая новых хозяев дачка. На первом этаже домика под двускатной крышей имеется большая гостиная с камином и кухня. На верхнем этаже - спальня. Под домом расположен подпол площадью 15 квадратных метров, куда хозяева убирают на зиму садовые инструменты. На участке есть также дровяной сарай, яблоневый сад, летняя печь и скважина в специальном домике.