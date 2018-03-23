пятница, 23 марта 2018 г.
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  • Фото: дача в Ляэнемаа расположена не так далеко от Таллинна, как может показаться

Фото: дача в Ляэнемаа расположена не так далеко от Таллинна, как может показаться

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ФОТО: KV.EE

Летний дом в живописной деревне под названием Танска - отличное место для идиллического отдыха недалеко от городской цивилизации, пишет портал Kodu

В десяти километрах от городской черты Хаапсалу находится прелестная, хорошо меблированная и с нетерпением ждущая новых хозяев дачка. На первом этаже домика под двускатной крышей имеется большая гостиная с камином и кухня. На верхнем этаже - спальня. Под домом расположен подпол площадью 15 квадратных метров, куда хозяева убирают на зиму садовые инструменты. На участке есть также дровяной сарай, яблоневый сад, летняя печь и скважина в специальном домике. 

ФОТО: KV.EE

Для отделки внутренних помещений использована натуральная деревянная доска. Тепло и уют дает камин, а для нагрева воды служит дровяной бойлер. 

ФОТО: KV.EE

Участок хорошо ухожен, море находится совсем недалеко, а до Хаапсалу - несколько минут езды на машине. 

ФОТО: KV.EE

Подробности находятся ЗДЕСЬ.

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