В Таллинне будет рассмотрена возможность внедрения подземной мусоропроводной системы

Делегация Таллинна, возглавляемая вице-мэром Зюлейхой Измайловой посетила сегодня Хельсинки для ознакомления с моделями и технологиями обработки отходов, применяемыми в Финляндии, в том числе с трубопроводной системой.
Делегация встретится с коллегами из Департамента природоохранных услуг Хельсинкского региона, ознакомится с Аммясуоским центром обработки отходов и используемыми там технологическим решениями. Затем она побывает в жилом районе, где внедрена пневматическая система сбора отходов - система подземных мусоропроводов, собирающих отходы в большой емкости.
Как отметила Измайлова, Таллинн также рассматривает возможность внедрения у себя аналогичной трубопроводной системы, идет исследование ее окупаемости и возможностей создания в Старом городе, взвешивается ее применение в новых районах.
К числу достоинств системы Измайлова отнесла уменьшение загрязнения атмосферы, снижение уровня шума, меньшую вероятность заторов, меньшую доступность для вредителей, а также упрощение сортированного сбора отходов и круглосуточную доступность.