В Таллинне будет рассмотрена возможность внедрения подземной мусоропроводной системы

Делегация встретится с коллегами из Департамента природоохранных услуг Хельсинкского региона, ознакомится с Аммясуоским центром обработки отходов и используемыми там технологическим решениями. Затем она побывает в жилом районе, где внедрена пневматическая система сбора отходов - система подземных мусоропроводов, собирающих отходы в большой емкости.

Как отметила Измайлова, Таллинн также рассматривает возможность внедрения у себя аналогичной трубопроводной системы, идет исследование ее окупаемости и возможностей создания в Старом городе, взвешивается ее применение в новых районах.