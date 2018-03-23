пятница, 23 марта 2018 г.
"Сам способ управления страной, который практикует Владимир Владимирович, заключается именно в непредсказуемости главных решений" Антон Алексеев
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • В Таллинне будет рассмотрена возможность внедрения подземной мусоропроводной системы

В Таллинне будет рассмотрена возможность внедрения подземной мусоропроводной системы

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Мусор

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Делегация Таллинна, возглавляемая вице-мэром Зюлейхой Измайловой посетила сегодня Хельсинки для ознакомления с моделями и технологиями обработки отходов, применяемыми в Финляндии, в том числе  с трубопроводной системой.

Делегация встретится с коллегами из Департамента природоохранных услуг Хельсинкского региона, ознакомится с Аммясуоским центром обработки отходов и используемыми там технологическим решениями. Затем она побывает в жилом районе, где внедрена пневматическая система сбора отходов - система подземных мусоропроводов, собирающих отходы в большой емкости.

Как отметила Измайлова, Таллинн также рассматривает возможность внедрения у себя аналогичной трубопроводной системы, идет исследование ее окупаемости и возможностей создания в Старом городе, взвешивается ее применение в новых районах.

К числу достоинств системы Измайлова отнесла уменьшение загрязнения атмосферы, снижение уровня шума, меньшую вероятность заторов, меньшую доступность для вредителей, а также упрощение сортированного сбора отходов и круглосуточную доступность.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ