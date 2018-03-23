Видео: в Пярнумаа собака взяла под опеку оставшегося без матери ягненка

В Пярнумаа собака семьи, занимающейся овцеводством, взяла под свою опеку маленького ягненка, который остался без заботы матери.
По словам владельца животных, весна в этом году поздняя и из-за холодной погоды ягнятам тяжело выжить, особенно если овца их отвергает, пишет Pärnu Postimees.
«У нас так и произошло», - говорит владелец животных, по словам которого, ягненка для выживания принесли в дом и кормят из соски.
«Поскольку мать после рождения не стала вылизывать ягненка, это делает наш двухлетний бигль», - рассказывает он.
Владелец не считает поведение собаки странным. «Бигль — охотничья собака, выведенная для охоты на зайцев, и у нее отсутствует какая-либо агрессия по отношению к людям или другим животным, - говорит владелец животных. - Пес испытывает большой интерес к ягненку и вылизывает его».