пятница, 23 марта 2018 г.
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Видео: в Пярнумаа собака взяла под опеку оставшегося без матери ягненка

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В Пярнумаа собака семьи, занимающейся овцеводством, взяла под свою опеку маленького ягненка, который остался без заботы матери.

По словам владельца животных, весна в этом году поздняя и из-за холодной погоды ягнятам тяжело выжить, особенно если овца их отвергает, пишет Pärnu Postimees.

«У нас так и произошло», - говорит владелец животных, по словам которого, ягненка для выживания принесли в дом и кормят из соски.

«Поскольку мать после рождения не стала вылизывать ягненка, это делает наш двухлетний бигль», - рассказывает он.

Владелец не считает поведение собаки странным. «Бигль — охотничья собака, выведенная для охоты на зайцев, и у нее отсутствует какая-либо агрессия по отношению к людям или другим животным, - говорит владелец животных. - Пес испытывает большой интерес к ягненку и вылизывает его».

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