Видео: в Пярнумаа собака взяла под опеку оставшегося без матери ягненка

По словам владельца животных, весна в этом году поздняя и из-за холодной погоды ягнятам тяжело выжить, особенно если овца их отвергает, пишет Pärnu Postimees.

«У нас так и произошло», - говорит владелец животных, по словам которого, ягненка для выживания принесли в дом и кормят из соски.

«Поскольку мать после рождения не стала вылизывать ягненка, это делает наш двухлетний бигль», - рассказывает он.