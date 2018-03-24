До и после: если ваша лоджия нуждается в ремонте, читайте это немедленно!
24 марта 2018 г., 10:21
Dom-v-sadu.ru показывает, как сделать недорогой и практичный ремонт лоджии своими руками. Первоначальный вид лоджии не внушал оптимизма, но волков бояться — в лес не ходить!
Времена, когда лоджия и балкон служили лишь для сушки белья или складирования ненужных вещей, давно позади. Благодаря грамотно осуществленному ремонту, эта часть квартиры легко превращается в жилое помещение, где приятно проводить время не только летом!
Пошаговые фотографии ремонта можно посмотреть,перейдя по ССЫЛКЕ.