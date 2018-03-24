суббота, 24 марта 2018 г.
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  • До и после: если ваша лоджия нуждается в ремонте, читайте это немедленно!

До и после: если ваша лоджия нуждается в ремонте, читайте это немедленно!

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Лоджия до ремонта.

ФОТО: dom-v-sadu.ru

Dom-v-sadu.ru показывает, как сделать недорогой и практичный ремонт лоджии своими руками. Первоначальный вид лоджии не внушал оптимизма, но волков бояться — в лес не ходить!

Времена, когда лоджия и балкон служили лишь для сушки белья или складирования ненужных вещей, давно позади. Благодаря грамотно осуществленному ремонту, эта часть квартиры легко превращается в жилое помещение, где приятно проводить время не только летом!

Лоджия после ремонта.

ФОТО: Фото: dom-v-sadu.ru

Пошаговые фотографии ремонта можно посмотреть,перейдя по ССЫЛКЕ.

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