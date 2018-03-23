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  • Пьяный вор набросился на охранника магазина

Пьяный вор набросился на охранника магазина

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Алкоголь. Иллюстративное фото.

ФОТО: ELMO RIIG/SAKALA

Вчера вечером в Выру в торговом центре на улице Кооли охранник задержал пьяного мужчину, который взял алкоголь и пытался покинуть магазин. Во время задержания вор стал агрессивным и оказал сопротивление, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Медики осмотрели охранника и нападавшего, никто из них не пострадал. 36-летний вор был доставлен в отделение полиции. У него также были обнаружены и другие украденные в торговом центре вещи, которые были в неповрежденном виде возвращены в магазин. Полиция начала расследование случившегося.

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