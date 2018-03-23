Пьяный вор набросился на охранника магазина
23 марта 2018 г., 16:30
Вчера вечером в Выру в торговом центре на улице Кооли охранник задержал пьяного мужчину, который взял алкоголь и пытался покинуть магазин. Во время задержания вор стал агрессивным и оказал сопротивление, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Медики осмотрели охранника и нападавшего, никто из них не пострадал. 36-летний вор был доставлен в отделение полиции. У него также были обнаружены и другие украденные в торговом центре вещи, которые были в неповрежденном виде возвращены в магазин. Полиция начала расследование случившегося.