суббота, 24 марта 2018 г.
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Фото: интересно, какой интерьер подойдет вашему знаку Зодиака?

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По мнению портала Homester, такая спальня очень понравится Тельцам.

ФОТО: homester.com.ua

Даже скептически настроенные люди время от времени заглядывают в свой гороскоп, чтобы узнать, что же им готовит судьба. Homester решил поступить еще боле оригинально, и связать знаки Зодиака с их предпочтениями в оформлении интерьеров.

Получив консультацию астролога, Homester приготовил довольно занятную статью для всех своих читателей без исключения, а значит, можно рассчитывать на то, что информация пригодится каждому из вас. Итак, как же выглядит идеальный интерьер для каждого из знаков Зодиака?

Овны оценят умеренно экстравагантный дизайн интерьера. Тельцам подавай комфорт. Близнецы будут отлично себя чувствовать в пространстве с мебелью, которую можно переставлять и дополнять разными аксессуарами по настроению. Раки обожают пушистые пледы, а Львы - роскошь.

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