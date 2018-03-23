пятница, 23 марта 2018 г.
"Сам способ управления страной, который практикует Владимир Владимирович, заключается именно в непредсказуемости главных решений" Антон Алексеев
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Задержанный в Эстонии агент ФСБ приговорен к четырем годам тюрьмы

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Тюрьма. Иллюстративное фото.

ФОТО: ADEM ALTAN/AFP/Scanpix

В марте к четырем годам тюремного заключения был приговорен студент Вируского колледжа ТТУ, гражданин России, Алексей Васильев. Васильева как агента ФСБ задержали сотрудники Полиции безопасности в ноябре 2017 года, сообщает Rus.err.ee.

Согласно решению суда, Алексей Васильев был осужден по двум статьям. Статья 261 (1) Пенитенциарного кодекса (подготовка компьютерного преступления)  за незаконное проникновение в сеть газоснабежения или энергоснабжения предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. 

Статья 233 предусматривает наказание за ненасильственные действия в отношении Эстонии, совершенные иностранцем, в виде лишения свободы от 2 до 10 лет лишения свободы. 

В итоге суд приговорил молодого человека к четырем годам тюрьмы.

Пытавшегося покинуть страну 20-летнего гражданина России эстонские власти задержали на пограничном пункте в Нарве в ноябре прошлого года. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ