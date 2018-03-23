Задержанный в Эстонии агент ФСБ приговорен к четырем годам тюрьмы

В марте к четырем годам тюремного заключения был приговорен студент Вируского колледжа ТТУ, гражданин России, Алексей Васильев. Васильева как агента ФСБ задержали сотрудники Полиции безопасности в ноябре 2017 года, сообщает Rus.err.ee.
Согласно решению суда, Алексей Васильев был осужден по двум статьям. Статья 261 (1) Пенитенциарного кодекса (подготовка компьютерного преступления) за незаконное проникновение в сеть газоснабежения или энергоснабжения предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Статья 233 предусматривает наказание за ненасильственные действия в отношении Эстонии, совершенные иностранцем, в виде лишения свободы от 2 до 10 лет лишения свободы.
В итоге суд приговорил молодого человека к четырем годам тюрьмы.
Пытавшегося покинуть страну 20-летнего гражданина России эстонские власти задержали на пограничном пункте в Нарве в ноябре прошлого года.