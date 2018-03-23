Савченко грозит пожизненное заключение

По его словам, в случае доказательства ее вины Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

«Обстоятельства, дающие право обоснованно подозревать Савченко в совершении правонарушений... подтверждаются приложенными материалами. Это дает достаточно оснований подозревать Савченко в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой», - сказал Банник.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала «террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет».