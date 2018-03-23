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Савченко грозит пожизненное заключение

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Надежда Савченко.

ФОТО: Geert Vanden Wijngaert / AP / Scanpix

Народному депутату Украины Надежде Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или вообще пожизненное заключение с конфискацией имущества. Об этом в Шевченковском суде заявил прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник, сообщает Rus.tvnet.lv со ссылкой на "Украинскую правду".

По его словам, в случае доказательства ее вины Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

«Обстоятельства, дающие право обоснованно подозревать Савченко в совершении правонарушений... подтверждаются приложенными материалами. Это дает достаточно оснований подозревать Савченко в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой», - сказал Банник.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала «террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет».

Напомним, в суде Киева избирают меру пресечения народному депутату Надежде Савченко. Ранее сообщалось, что нардепу грозит арест без возможности залога.

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