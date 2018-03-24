суббота, 24 марта 2018 г.
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Фото: аутентичный дом на живописном острове Муху

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ФОТО: KV.EE

Так хорошо сохранившихся хуторов в Эстонии не очень много, поэтому поступивший в продажу хутор в деревне Лехтметса на острове Муху - ценный объект недвижимости, пишет портал Kodu.

Хутор Сааду существует с 1930 года. Многие поколения собственников были в нем счастливы, а последние хозяева особенно хорошо заботились о своем имуществе. 

ФОТО: KV.EE

В комплекс входят: жилой дом, типичный островной длинный амбар, дровяной сарай, гараж на две машины, сад и огород и приличный по размеру земельный участок. 

В жилом доме пять комнат и баня. В обоих концах дома - большие печи. Также есть электрорадиаторы, а там, где пол покрыт плиткой, положено половое отопление. 

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Есть возможность сделать ремонт на чердаке и получить дополнительную жилую площадь. В амбаре расположены мастерские и две спальни.  

По желанию покупателя часть мебели может быть оставлена в доме. А также в цену входит различная сельско-хозяйственная и просто хозяйственная техника. 

ФОТО: KV.EE

Больше информации - ЗДЕСЬ. 

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