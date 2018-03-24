Фото: аутентичный дом на живописном острове Муху

Хутор Сааду существует с 1930 года. Многие поколения собственников были в нем счастливы, а последние хозяева особенно хорошо заботились о своем имуществе.

ФОТО: KV.EE

В комплекс входят: жилой дом, типичный островной длинный амбар, дровяной сарай, гараж на две машины, сад и огород и приличный по размеру земельный участок.

В жилом доме пять комнат и баня. В обоих концах дома - большие печи. Также есть электрорадиаторы, а там, где пол покрыт плиткой, положено половое отопление.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Есть возможность сделать ремонт на чердаке и получить дополнительную жилую площадь. В амбаре расположены мастерские и две спальни.

По желанию покупателя часть мебели может быть оставлена в доме. А также в цену входит различная сельско-хозяйственная и просто хозяйственная техника.

ФОТО: KV.EE