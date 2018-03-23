У женщин все как у мужчин, но наоборот

Анастасия Кузьмина могла сегодня пробежать спокойно в стиле Фуркада, расслабленно и быстро, отстреляв чисто, но ей не удалось на родной земле закрыть все 10 из 10 выстрелов - один промах на лежке, два на стойке и результат Йоханнеса Бо на финише - место за пределами первой десятки с более чем минутным отставанием.

Упавшее словацкое знамя подобрали самые ближайшие преследовательницы Кузьминой - Кайса Мякяряйнен, за которую болеет, по их собственным словам, вся сборная Швеции по биатлону, и Дарья Домрачева, получившая шанс нагнать и Мякяряйнен и Кузьмину в тотале.

Домрачева нагнала Мякяряйнен, лидировавшую около 20 минут на финише, сразу после второй стрельбы и не отдавала первую строчку до самого конца гонки, хотя один моментик случился, когда казалось, что вот и приехали: на последнем круге Дарья проиграла за 1,9 километра три секунды Мякяряйнен и отставание между ними стало практически нулевым, но на последних 600 метрах трассы Домрачева смогла собраться и на зубах вытащила первое место.

За две гонки до конца чемпионата отставание Мякяряйнен от Кузьминой составляет всего 18 очков, которое отыгрывается Мякяряйнен, если в пасьюте финка займет место не ниже третьего, а Кузьмина отстанет на 4-6 мест в таблице. Домрачевой надо для завоевания первого места побеждать во всех оставшихся гонках и надеяться, что и Кузьмина, ни Мякяряйнен в первую десятку не попадут.