Меркель сообщила о представленных доказательствах по делу Скрипаля

В свою очередь, Макрон заявил, что отравление Скрипаля - это удар по суверенитету европейских стран, в связи с чем требуется принять ответные меры. По его словам, французские власти в ближайшее время объявят о том, какие именно шаги будут сделаны в связи с создавшейся ситуацией.