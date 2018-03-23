Меркель сообщила о представленных доказательствах по делу Скрипаля

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу заявила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила лидерам стран-членов Евросоюза ряд доказательств того, что Россия действительно причастна к отравлению в Солбсери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает Interfax.ru.
"Тереза Мэй представила нам определенные доказательства", - сказала германский канцлер, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
По словам Меркель, Германия и Франция "наравне с остальными союзниками" планируют обсудить скоординированный ответ на действия России.
В свою очередь, Макрон заявил, что отравление Скрипаля - это удар по суверенитету европейских стран, в связи с чем требуется принять ответные меры. По его словам, французские власти в ближайшее время объявят о том, какие именно шаги будут сделаны в связи с создавшейся ситуацией.