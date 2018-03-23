Неожиданный поворот: Tallink остановил продажу фирмы и сменил руководство

На сегодняшнем собрании совет Tallink Grupp AS принял решение, согласно которому членом правления совета и новым председателем правления с 1 мая станет Пааво Ныгене. Нынешний председатель Янек Сталмейстер продолжит оставаться членом правления Tallink, пишет Postimees.

«Tallink Grupp — очень сильное международное предприятие, результаты которого говорят сами за себя. Сегодняшнее решение совета и назначение в должности председателя правления Пааво Ныгене усилит как наши сегодняшние позиции, так и будущие перспективы», - прокомментировал решение председатель совета Tallink Энн Пант.

С 1 января 2013 года Ныгене работает в должности канцлера Министерства культуры, свой нынешний пост он покинет непосредственно перед переходом на новое место работы. До того Ныгене руководил крупнейшим в Эстонии театром «Ванемуйне» в Тарту, а также занимался частным предпринимательством.

Также совет Tallink решил завершить начавшийся в июле прошлого года процесс поиска возможных стратегических направлений развития.

Напомним, что в июле 2017 года совет судовой компании Tallink инициировал процесс, в ходе которого круг собственников предприятия мог пополниться новыми ключевыми инвесторами, в то же время, некоторые из собственников могли продать акции компании.