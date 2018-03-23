Неожиданный поворот: Tallink остановил продажу фирмы и сменил руководство

Председателем правления Tallink Grupp AS неожиданно выбран нынешний канцлер Министерства культуры Пааво Ныгене. Также предприятие сообщило, что начавшаяся летом стратегическая частичная продажа фирмы остановлена.
На сегодняшнем собрании совет Tallink Grupp AS принял решение, согласно которому членом правления совета и новым председателем правления с 1 мая станет Пааво Ныгене. Нынешний председатель Янек Сталмейстер продолжит оставаться членом правления Tallink, пишет Postimees.
«Tallink Grupp — очень сильное международное предприятие, результаты которого говорят сами за себя. Сегодняшнее решение совета и назначение в должности председателя правления Пааво Ныгене усилит как наши сегодняшние позиции, так и будущие перспективы», - прокомментировал решение председатель совета Tallink Энн Пант.
С 1 января 2013 года Ныгене работает в должности канцлера Министерства культуры, свой нынешний пост он покинет непосредственно перед переходом на новое место работы. До того Ныгене руководил крупнейшим в Эстонии театром «Ванемуйне» в Тарту, а также занимался частным предпринимательством.
Также совет Tallink решил завершить начавшийся в июле прошлого года процесс поиска возможных стратегических направлений развития.
Напомним, что в июле 2017 года совет судовой компании Tallink инициировал процесс, в ходе которого круг собственников предприятия мог пополниться новыми ключевыми инвесторами, в то же время, некоторые из собственников могли продать акции компании.
Рассматриваемые стратегические выборы должны были поддержать долгосрочную стратегию Tallink и могли быть связаны с привлечением новых ключевых инвесторов, что могло привести к тому, что некоторые из нынешних акционеров продали свои акции.