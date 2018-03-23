Им равных нет: Пападакис и Сизерон снова установили мировой рекорд

По итогам первого соревновательного дня французы пока находятся на первом месте, набрав сумму 83,73 балла. Таким образом, им удалось побить рекорд канадцев Тессы Виртью и Скотта Моира (83,67), который те установили на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Рекорд в произвольной программе также принадлежит французскому дуэту, на Играх-2018 они набрали 123,35 балла, рекорд по общей сумме все еще принадлежит Виртью и Моиру, в Пхенчхане они победили с результатом в 206,07 балла.