ДТП в Ласнамяэ: столкнулись автомобили службы спасения и охранной фирмы
23 марта 2018 г., 17:37
Сегодня вечером в Таллинне на Петербургском шоссе столкнулись автомобили службы спасения и охранной фирмы.
По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, в 16:00 поступило сообщение об аварии недалеко от дома, расположенного по адресу Петербургское шоссе, 38/4. Столкнулись автомобили службы спасения и охранной фирмы G4S, сотрудник которой был доставлен в больницу.
Из-за аварии было нарушено дорожное движение.