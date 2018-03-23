ДТП в Ласнамяэ: столкнулись автомобили службы спасения и охранной фирмы

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, в 16:00 поступило сообщение об аварии недалеко от дома, расположенного по адресу Петербургское шоссе, 38/4. Столкнулись автомобили службы спасения и охранной фирмы G4S, сотрудник которой был доставлен в больницу.