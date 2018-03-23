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  • ДТП в Ласнамяэ: столкнулись автомобили службы спасения и охранной фирмы

ДТП в Ласнамяэ: столкнулись автомобили службы спасения и охранной фирмы

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Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Урмас Луйк/Pärnu Postimees

Сегодня вечером в Таллинне на Петербургском шоссе столкнулись автомобили службы спасения и охранной фирмы. 

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, в 16:00 поступило сообщение об аварии недалеко от дома, расположенного по адресу Петербургское шоссе, 38/4. Столкнулись автомобили службы спасения и охранной фирмы G4S, сотрудник которой был доставлен в больницу. 

Из-за аварии было нарушено дорожное движение. 

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