Посол России Александр Петров о деле Скрипаля: «Доверяй, но проверяй!»

Однако не о возможной высылке и работниках разведки под прикрытием посольства России в Эстонии хотел поговорить Петров. Его основной задачей было донести до жителей Эстонии и поставляющих им новости журналистов позицию России по данному делу в настоящий момент.

«Я хотел бы напомнить одну историю многолетней давности, которая произошла во время визита тогдашнего президента США Рональда Рейгана в Советский Союз, а было это в 1989 году. Он сказал тогда фразу – на ломаном, но очень неплохом русском языке: «Доверяй, но проверяй!». Уверен, что эту фразу сегодня должны вспомнить, в том числе, и представители руководства вашей страны»,- сказал Александр Петров.

Он пояснил, что в прошедшие дни имел несколько встреч с чиновниками разного уровня и ранга, в частности, и с заместителем министра иностранных дел Эстонии, и каждому задавал всего один вопрос: «Вам Великобритания представила хоть одно доказательство причастности России к данному делу?»

«Однако все отвечали мне, что полностью доверяют своим коллегам, которые настаивают на вине России», - сказал Петров, объяснив свой призыв вспомнить о поговорке "доверяй, но проверяй".

По словам Петрова, в России произошедшее в Лондоне расценивают как террористический акт и настаивают на проведении объективного и всестороннего расследования: «Мы просили британских коллег дать нам возможность исследовать то вещество, которым были отравлены Скрипаль и его дочь. Такие вещества по своей сути можно сравнить с отпечатками пальцев. Изучив его состав, можно определенно сказать, где и из каких компонентов оно было изготовлено. К сожалению, ответов на наши просьбы не последовало. Мы рады, что теперь появилась возможность исследовать кровь потерпевших. Это займет две-три недели».

Петров заверил, что Россия крайне заинтересована в установлении обстоятельств случившегося: «Не забывайте, что Юлия Скрипаль является гражданкой России, а поэтому произошедшее мы воспринимаем и как нападение на нас. Вам известно, что Следственный комитет России также возбудил уголовное дело по факту произошедшего и проводит собственное расследование, результаты которого будут в итоге обнародованы».

Однако дело осложнено и тем, что никакой информации России не представляют: «Мы пытались получить информацию о состоянии здоровья Скрипалей, хотя бы Юлии, являющейся гражданкой РФ, но не смогли даже получить неопровержимого подтверждения того, что они живы. О данном веществе говорилось, что отравление им вызывает мгновенную смерть, однако, судя по всему, к счастью, этого не произошло. Но это вызывает сомнения: что же за вещество использовалось?»

Отвечая на вопросы журналистов, посол России сказал, что пока рано говорить о том, к чему приведет эта история: «Что касается возможной высылки дипломатов, то сказать сейчас, какие ответные шаги предпримет Россия, нельзя. Начнут высылать, тогда и посмотрим».