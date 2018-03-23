Посол России Александр Петров о деле Скрипаля: «Доверяй, но проверяй!»

Сегодня официальный и полномочный представитель России в Эстонии, посол Александр Петров собрал брифинг на тему недавнего отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. История с отравлением дошла до той точки, что многие страны ЕС по призыву британского премьер-министра Терезы Мэй заявили о готовности обдумать вариант высылки из своих стран российских дипломатов, подозревающихся в работе на российскую разведку.
Однако не о возможной высылке и работниках разведки под прикрытием посольства России в Эстонии хотел поговорить Петров. Его основной задачей было донести до жителей Эстонии и поставляющих им новости журналистов позицию России по данному делу в настоящий момент.
«Я хотел бы напомнить одну историю многолетней давности, которая произошла во время визита тогдашнего президента США Рональда Рейгана в Советский Союз, а было это в 1989 году. Он сказал тогда фразу – на ломаном, но очень неплохом русском языке: «Доверяй, но проверяй!». Уверен, что эту фразу сегодня должны вспомнить, в том числе, и представители руководства вашей страны»,- сказал Александр Петров.
Он пояснил, что в прошедшие дни имел несколько встреч с чиновниками разного уровня и ранга, в частности, и с заместителем министра иностранных дел Эстонии, и каждому задавал всего один вопрос: «Вам Великобритания представила хоть одно доказательство причастности России к данному делу?»
«Однако все отвечали мне, что полностью доверяют своим коллегам, которые настаивают на вине России», - сказал Петров, объяснив свой призыв вспомнить о поговорке "доверяй, но проверяй".
По словам Петрова, в России произошедшее в Лондоне расценивают как террористический акт и настаивают на проведении объективного и всестороннего расследования: «Мы просили британских коллег дать нам возможность исследовать то вещество, которым были отравлены Скрипаль и его дочь. Такие вещества по своей сути можно сравнить с отпечатками пальцев. Изучив его состав, можно определенно сказать, где и из каких компонентов оно было изготовлено. К сожалению, ответов на наши просьбы не последовало. Мы рады, что теперь появилась возможность исследовать кровь потерпевших. Это займет две-три недели».
Петров заверил, что Россия крайне заинтересована в установлении обстоятельств случившегося: «Не забывайте, что Юлия Скрипаль является гражданкой России, а поэтому произошедшее мы воспринимаем и как нападение на нас. Вам известно, что Следственный комитет России также возбудил уголовное дело по факту произошедшего и проводит собственное расследование, результаты которого будут в итоге обнародованы».
Однако дело осложнено и тем, что никакой информации России не представляют: «Мы пытались получить информацию о состоянии здоровья Скрипалей, хотя бы Юлии, являющейся гражданкой РФ, но не смогли даже получить неопровержимого подтверждения того, что они живы. О данном веществе говорилось, что отравление им вызывает мгновенную смерть, однако, судя по всему, к счастью, этого не произошло. Но это вызывает сомнения: что же за вещество использовалось?»
Отвечая на вопросы журналистов, посол России сказал, что пока рано говорить о том, к чему приведет эта история: «Что касается возможной высылки дипломатов, то сказать сейчас, какие ответные шаги предпримет Россия, нельзя. Начнут высылать, тогда и посмотрим».
Чего добиваются авторы этой, по словам посла, провокации? На этот вопрос Петров предложил порассуждать: «Например, Северный поток-2, в строительстве которого Великобритания занимает негативную позицию, а Германия – положительную. Почему бы не использовать консолидированные действия Европейского союза в подобном вопросе, чтобы добиться своих целей в этом проекте? Но это лишь одна версия, их еще предостаточно».
Портал Rus.Postimees задал вопрос: имеется ли в международных отношениях возможность для государств решать свои противоречия не на уровне дипломатов и политиков, а на уровне судов. «Например, если обычный человек считает, что его оклеветали и облыжно обвинили, он может подать в суд. Возможно ли такое на уровне стран, ведь большая часть взаимных обвинений Запада и России до сих пор оставались на уровне "слово против слова". В крайнем случае дело заканчивалось санкциями и контрсанкциями. Но поток обвинений продолжается, обстановка в мире напряжена уже до предела».
«Наша задача сейчас - дождаться результатов расследования. После этого будет принято решение о дальнейших шагах. Сейчас сложно сказать, какие именно меры будут приняты для нашей защиты. Но мы не должны доказывать, что мы не виноваты. Мы хотим видеть факты, а пока звучит лишь то, что должно войти в мировую историю: «С высокой долей вероятности Российская Федерация несет ответственность за отравление».
Всем собравшимся журналистам работники посольства раздали так называемую «Памятную записку с разъяснениями реальной ситуации в так называемом деле Скрипалей». Текст записки был подготовлен по результатам позавчерашней большой пресс-конференции Министерства иностранных дел России в Москве.
В нем выражается недоумение тем, что Россию по сути обвиняют в сокрытии части химического арсенала и его использовании. «Соответственно, речь у них пошла о нарушении Россией обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применении химического оружия и его уничтожении – одного из наиболее эффективных многосторонних договоров в сфере разоружения и нераспространения, у истоков которого стояла наша страна. Таким образом, Великобритания высказалась не только против России, но и против самой Организации по запрещению химического оружия…»
Россия напомнила, что с ее стороны были представлены все документы о запасах химоружия в стране. Данные были проверены и подтверждены инспекционными группами Технического секретариата организации.
После такого заявления Посольство России в Лондоне направило ноту с просьбой предоставить ей доступ к данным расследования, в том числе к образцам проб химвещества, на которое ссылается британское следствие. Но этого сделано не было.
Но хотя бы, отмечено в записке, к расследованию были привлечены представители Организации по запрещению химического оружия, и теперь Россия с нетерпением ждет результатов их работы.
У России есть ряд вопросов, которые заданы соответствующей стороне. Например, почему было решено, что речь идет именно об этом веществе, если для точного установления формулы нужно или иметь образец исходного вещества, или провести работу, на которую требуются недели, если не месяцы – это слова британских следователей? Какие антидоты кололи Скрипалям, если не ясно точно, чем их отравили? Каким образом было произведено само отравление?
Кроме того, Россия вновь заявила о том, что готова к всестороннему сотрудничеству в ходе следствия по данному делу, однако, настаивает на объективности с учетом международного права. Это предложение повторил и посол России в Эстонии, еще раз призвав: «Доверять, но проверять».