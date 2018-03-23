Эстонский политолог: раздражение у России может вызвать только солидарность стран Запада

«Высылка дипломатов в качестве отдельной меры ни в коей мере на России не скажется — это как раз обычная практика, используемая во всех возможных случаях», - сказал политолог Кармо Тюйр в интервью BNS.

«В то же время, скоординированная высылка, акция, проведенная на основе солидарности, это как раз нечто большее», - отметил он.

«Россию всегда удивляло и задевало то, на какие шаги способны западные страны из одного только чувства солидарности, в ущерб собственным интересам и действуя на основе декларируемых ими ценностей и принципов. Такие удивление и раздражение со стороны России объясняются просто. Подобное проявление солидарности свидетельствует о том, что западные страны являются союзниками. А у России таких союзников нет», - добавил Тюйр.