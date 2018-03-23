Штраф до 6400 евро: Силы обороны Эстонии хотят бороться с селфи

Находясь в общественных местах или на своей личной территории на персональные носители может случайно попасть изображение военных объектов, а люди не понимая это могут непреднамеренно раскрыть конфиденциальную информацию о деятельности Сил обороны или иностранных военных, находящихся в Эстонии, передает Rus.ERR.

Несмотря на то, что люди ведут съемку без злого умысла, военные хотят стимулировать людей воздерживаться от записи или распространения изображения, сделанного в зоне ответственности Сил обороны, штрафами.