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Штраф до 6400 евро: Силы обороны Эстонии хотят бороться с селфи

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Селфи на площади Вабадузе. Фото иллюстративное.

ФОТО: Tairo Lutter

В Рийгикогу прошли первое чтение поправки к Закону об организации Оборонительных войск. Впервые законодатели хотят предусмотреть ответственность за непреднамеренное раскрытие секретной информации людьми, делающими снимки на свои телефоны, видеорегистраторы и съемки с дронов.

Находясь в общественных местах или на своей личной территории на персональные носители может случайно попасть изображение военных объектов, а люди не понимая это могут непреднамеренно раскрыть конфиденциальную информацию о деятельности Сил обороны или иностранных военных, находящихся в Эстонии, передает Rus.ERR.

Несмотря на то, что люди ведут съемку без злого умысла, военные хотят стимулировать людей воздерживаться от записи или распространения изображения, сделанного в зоне ответственности Сил обороны, штрафами.

Частное лицо может быть оштрафовано до 300 штрафных единиц, а юридическое лицо может быть оштрафовано до 6400 евро.

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