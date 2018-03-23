Штраф до 6400 евро: Силы обороны Эстонии хотят бороться с селфи

В Рийгикогу прошли первое чтение поправки к Закону об организации Оборонительных войск. Впервые законодатели хотят предусмотреть ответственность за непреднамеренное раскрытие секретной информации людьми, делающими снимки на свои телефоны, видеорегистраторы и съемки с дронов.
Находясь в общественных местах или на своей личной территории на персональные носители может случайно попасть изображение военных объектов, а люди не понимая это могут непреднамеренно раскрыть конфиденциальную информацию о деятельности Сил обороны или иностранных военных, находящихся в Эстонии, передает Rus.ERR.
Несмотря на то, что люди ведут съемку без злого умысла, военные хотят стимулировать людей воздерживаться от записи или распространения изображения, сделанного в зоне ответственности Сил обороны, штрафами.
Частное лицо может быть оштрафовано до 300 штрафных единиц, а юридическое лицо может быть оштрафовано до 6400 евро.