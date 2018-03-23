Россию хватило только на 45 минут...

Россия в первый и последний раз выигрывала у Бразилии в далеком 1980 году, когда на знаменитой "Мараккане" сборная СССР после голов Федора Черенкова и Сергея Андреева сенсационно одолела в товарищеском матче бразильцев 2:1.
К матчу соперники также подошли с разными результатами - две ничьи у России - с Испанией и Ираном, плюс поражение от Аргентины, а Бразилия одолела Японцев, разгромила в последнем квалификационном матче к ЧМ Чили и скатала нулевую ничью с Англией, 0:0
Сборная России перед матчем с пятикратными чемпионами мира, бразильцами потеряла из-за различных травм чуть ли не половину основного состава. Станислав Черчесов не мог рассчитывать на основных защитников Джикию и Васина, выбыл до лета Александр Кокорин с травмой связок колена, травмы менее серьезные вывели из строя Далера Кузяева и еще двух игроков.
Наставник бразильцев Тите не смог пригласить недавно прооперированного Неймара. В остальном бразильцы приехали в своем основном составе и были настроены отработать на сборной России тактику взлома глубокоэшелонированной обороны, с которой бразильцам предстоит столкнуться как минимум на групповом этапе Чемпионата мира.
Первая четверть часа прошла в обменах атаками. Бразильцы два раза проверяли Акинфеева на прочность, а россияне кружили у штрафной Алиссона, но кроме углового не смогли заработать ничего более опасного.
К исходу первого получаса игры Бразилия семь раз била по воротам Акинфеева. Виллиан, например, мог открывать счет, но покатил мяч настолько слабо, что Акинфееву никаких проблем удар отлично говорящего по-русски игрока "Челси" не составило.
А затем пришел черед российских игроков показать, кто в доме хозяин: Миранчук и Самедов очень опасно пробивали по воротам бразильцев, но нехватало ударам точности, но бразильцем все равно приходилось нелегко - их встречали два-три игрока сборной России в непосредственной близости от штрафной, заставляя пятикратных чемпионов мира ошибаться.
Второй тайм расставил все по своим местам: бразильцы наконец-то стали играть в свою силу и оборона россиян разошлась по швам как пальто с черкизовского рынка - Миранда на 53-й минуте остался один после отскока со спасения Акинфеева и отправил мяч в ворота, а затем Головин уронил Паулиньо в штрафной и Коутинью реализовал 11-метровый.
Паулинью через четыре минуты установил окончательный счет в матче с подачи Виллиана, который обошел всю оборону россиян и увидел партнера.
Россияне могли забить гол престижа, но Заболотный сначала отправил мяч в перекладину, а затем на добивании не сумел поразить пустые ворота.