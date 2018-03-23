Россию хватило только на 45 минут...

Сборная России перед матчем с пятикратными чемпионами мира, бразильцами потеряла из-за различных травм чуть ли не половину основного состава. Станислав Черчесов не мог рассчитывать на основных защитников Джикию и Васина, выбыл до лета Александр Кокорин с травмой связок колена, травмы менее серьезные вывели из строя Далера Кузяева и еще двух игроков.

Наставник бразильцев Тите не смог пригласить недавно прооперированного Неймара. В остальном бразильцы приехали в своем основном составе и были настроены отработать на сборной России тактику взлома глубокоэшелонированной обороны, с которой бразильцам предстоит столкнуться как минимум на групповом этапе Чемпионата мира.

Первая четверть часа прошла в обменах атаками. Бразильцы два раза проверяли Акинфеева на прочность, а россияне кружили у штрафной Алиссона, но кроме углового не смогли заработать ничего более опасного.

К исходу первого получаса игры Бразилия семь раз била по воротам Акинфеева. Виллиан, например, мог открывать счет, но покатил мяч настолько слабо, что Акинфееву никаких проблем удар отлично говорящего по-русски игрока "Челси" не составило.

А затем пришел черед российских игроков показать, кто в доме хозяин: Миранчук и Самедов очень опасно пробивали по воротам бразильцев, но нехватало ударам точности, но бразильцем все равно приходилось нелегко - их встречали два-три игрока сборной России в непосредственной близости от штрафной, заставляя пятикратных чемпионов мира ошибаться.

Второй тайм расставил все по своим местам: бразильцы наконец-то стали играть в свою силу и оборона россиян разошлась по швам как пальто с черкизовского рынка - Миранда на 53-й минуте остался один после отскока со спасения Акинфеева и отправил мяч в ворота, а затем Головин уронил Паулиньо в штрафной и Коутинью реализовал 11-метровый.

Паулинью через четыре минуты установил окончательный счет в матче с подачи Виллиана, который обошел всю оборону россиян и увидел партнера.