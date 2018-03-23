С пистолетом против подростков: «Это казалось мне как бы воспитанием, раз родители не занимаются своими детьми»

В нарвском судебном доме Вируского уездного суда сегодня был вынесен приговор 51-летнему Олегу, который двумя днями ранее угрожал детям пневматическим пистолетом, похожим на боевой, и произвел один выстрел. Уголовное дело было рассмотрено в рамках ускоренного согласительного производства.

Согласно материалам дела, происшествие имело место 21 марта примерно в 18.44 на автопарковке у торгового комплекса "Астри" в центре Нарвы, то есть в публичном, людном месте. Управлявший Toyota Avensis Олег сделал замечание трем подросткам (личности этих троих несовершеннолетних потерпевших установлены), бросавшим снежки в его машину.

Олег нецензурно выругал детей, вынул пневматический пистолет и направил его на потерпевших. Один из пацанов испугался и поднял руки, двое других тоже испугались и побежали прочь от машины. Мужчина произвел один выстрел и уехал. Спустя непродолжительное время его задержала полиция, прежде принявшая сообщение от потерпевших.

Как нашло следствие, поведение обвиняемого напугало детей: у людей, увидевших направленный на них пистолет, есть реальное основание опасться осуществления угорозы.

По уголовной статье об угрозе убийством или причинением вреда здоровью, когда есть основания опасаться осуществления этой угрозы, наказание может быть денежное или до года тюрьмы. По данному обвинению прокурор попросил суд наказать подсудимого пятью месяцами заключения, вычесть из срока три дня, уже проведенные за решеткой, а остальной срок назначить условно с годовым испытательным сроком. Вдобавок было предложено наказать Олега суммой 375 евро и взыскать с него на покрытие расходов по ускоренному производству 90 евро.

Олег согласился с прокурором о предложенном наказании, что позволило пройти ускоренное производство. Суд тоже согласился и вынес Олегу именно такой приговор. Пневматический пистолет и боекомплект подлежат уничтожению.

Рассмотревшая дело судья Мерит Бобрышев определила, что подобное деяние, совершенное в публичном месте и в отношении несовершеннолетних заслуживает тюремного наказания. Не назначать реальный срок позволило ей то обстоятельство, что подсудимый осознал вину, раскаялся, а ранее в регистр наказаний его имя не попадало.

На выплату денежных требований в пользу государства осужденному дан год, начиная с сегодняшнего дня. Хотя приговор формально пока не вступил в силу.

В зале суда Олег повторил корреспонденту Rus.Postimees.ee: "Полностью раскаиваюсь, все понял. Малость погорячился. Но со всяким же бывает".

Олег рассказал, что подрабатывая таксистом насмотрелся на современных обнаглевших подростков. И в этом случае, по его словам, подростки, которым на вид лет по четырнадцать, вели себя очень вызывающе - кидались снегом и в другие машины. Например, по словам осужденного, на той же парковке попал под снежный обстрел автомобиль одной женщины.

Про пневматический пистолет, внешне схожий с боевым, Олег сказал, что тот уже пару лет лежал у него в машине, в ящике подлокотника: "Больше для самоуспокоения, я им не пользовался".

"Нет, я на них не наставлял пистолет, просто держал его в руке, - утверждает Олег, в разговоре с корреспондентом. - Один выстрел сделал просто в воздух. На тот момент это казалось мне как бы воспитанием, раз родители не занимаются своими детьми и они заняты такой ерундой".

Олег говорит, что все произошло быстро, действовал он спонтанно: "На тот момент я, конечно, не думал, что нарушаю закон. Понял это, когда потом меня остановила полиция".

Свое наказание Олег считает адекватным содеянному: "Что заслужил, то заслужил". Мужчина больше переживает, что из-за уголовного наказания лишится лицензии таксиста, и еще больше боится потерять свое основное рабочее место.