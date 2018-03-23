«Целительница» выманила у жительницы Таллинна крупную сумму денег

"Сначала пенсионерка сомневалась, но через какое-то время к ним подошла еще одна женщина, которая похвалила предлагающую свои услуги женщину и рассказала, что благодаря чудесной целительнице она вылечила все свои болезни. Пенсионерке также предложили принести из дома все имеющиеся наличные деньги, чтобы благословить и их. После этого женщина принесла из дома свои сбережения и банку воды, – рассказал руководитель участковых полицейских Мустамяэ и Кристийне Ляэне-Харьюского отделения полиции Таго Трей. - В ходе манипуляций с "благословением" деньги были заменены на салфетки и пожилая женщина лишилась таким образом 20 тысяч евро и 1500 долларов."

"Похожие случаи мошенничества были и ранее, но не с таким крупным ущербом. Случаи такого мошенничества можно предупредить, надо поговорить со своими пожилыми родственниками и рассказать им о схемах мошенничества и убедиться в том, что они знают, как себя вести в таких случаях. Надо ответить убедительным отказам, сказать, что вы не заинтересованы в подобных предложениях, также можно сообщить, что вы готовы вызвать полицию, если вам будут и дальше навязывать какие-то услуги или товар."

"Таких чудодейственных лекарств ото всех болезней не существует. Если вам предлагают какой-то товар или услугу и вы сомневаетесь в целесообразности покупки или честности продавца, посоветуйтесь с кем-то из своих близких", – говорит Таго Трей.

Трей напоминает также, что наличные деньги, особенно в крупных размерах, следует хранить в банке.

„Cтоит скептически относитесь к предложениям получить в подарок кухонные принадлежности, одежду и другие товары, обычно эти дарители все же хотят получить какие-то деньги. Если вам предлагают купить какой-либо товар и вы в нем не заинтересованы, не следует вступать с продавцом в диалог. Если вам предлагают что-то назойливо, не оставляют вас в покое, это является нарушением общественного порядка. В такой ситуации позвоните в полицию на номер 112“, – добавил Трей.