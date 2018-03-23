В Балтийском море замечены два российских военных корабля и подлодка
23 марта 2018 г., 19:52
Вблизи латвийской морской границы в пятницу были замечены два корабля и подводная лодка ВМС России, сообщили агентству BNS в Национальных вооруженных силах (НВС) Латвии.
В латвийской эксклюзивной экономической зоне у территориальных вод государства в Балтийском море НВС идентифицировали корабль "Стойкий" класса "Стерегущий", буксир "Виктор Конецкий" и подводную лодку класса "Kilo" российских ВМС.
Российские военные корабли и самолеты в последние годы регулярно появляются вблизи границ Латвии.