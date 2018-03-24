суббота, 24 марта 2018 г.
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  • Фото: поступил в продажу большой дом в Хааберсти, построенный по проекту известного архитектора

Фото: поступил в продажу большой дом в Хааберсти, построенный по проекту известного архитектора

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ФОТО: KV.EE

На берегу моря, в Хааберсти находится восьмикомнатный особняк с пятью спальнями, построенный по проекту архитектора Ээро Пальма. Владельцы дома решили выставить недвижимость на продажу, пишет Kodu.  

Дом очень большой. Он проектировался специально для большой семьи. И снаружи, и внутри дом выглядит как бы вне моды, и новому собственнику не придется беспокоиться, что интерьер или отделка фасада устарели. 

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Рядом с главным домом находится гостевой, в соединяющем два дома помещении расположены домашний спа-салон и тренажерный зал. Автор всех интерьеров - дизайнер Пилле Лаусмяэ.  

Из гостиной главного дома можно выйти на застекленную отапливаемую террасу, которой можно пользоваться круглогодично. Оттуда открывается вид на море. Терраса защищена от любопытных глаз и морских ветров.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

В пристройке, соединяющей оба дома, находятся бассейн, банный комплекс и тренажерный зал. 

ФОТО: KV.EE

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