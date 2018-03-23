В Германии осужден пожизненно беженец, который изнасиловал и убил дочь чиновника Евросоюза

Суд назначил Кавари наказание в виде пожизненного срока лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение, пишет Bild.

Изначально разбирательство происходило в суде по делам несовершеннолетних. Это связно с тем, что сам Хусейн Кавари утверждал, что является 17-летним подростком. Однако проведенные экспертизы показали, что на момент совершения преступления ему исполнилось от 22 до 30 лет (выводы сделаны по состоянию зубов и рентгеновским снимкам). По этой причине, а также из-за тяжести содеянного Кавари судили как взрослого.

Хусейн Кавари прибыл в Германию в одиночку в ноябре 2015 года. Тогда же он выдал себя за 16-летнего афганского подростка, хотя в действительности являлся уроженцем Ирана. Позднее он объяснил обман с возрастом тем, что немецкие власти делают поблажки несовершеннолетним беженцам. Кавари также утверждал при въезде в страну, что является сыном афганца, погибшего в сражении с боевиками-талибами.

Однако в декабре 2017 года судья Катрин Шенк лично проверила эту версию и опровергла ее. Она позвонила по номеру, указанному в телефоне Хусейна, и связалась с его отцом. Как оказалось, отец мигранта жив и здоров и проживает не в Афганистане, а в Иране, пишет The Local.

Как следует из материалов уголовного дела, 15 октября 2016 года потерпевшая Мария Ладенбургер приехала домой на велосипеде, а затем отправилась на нем на студенческую вечеринку и пропала. Потом следователи установили, что около 03:00 16 октября, когда Мария возвращалась домой, на нее напал Хусейн Кавари. Мужчина схватил велосипед студентки за руль и заставил ее остановиться.

Как отмечал представитель прокуратуры, у обвиняемого с самого начала было намерение убить девушку. Нападавший придушил Марию до потери сознания и изнасиловал. Потом он бросил девушку, которая так и не пришла в себя, в реку Драйсам. Потерпевшая утонула. Ее труп был обнаружен в 1,5 км от студенческого общежития, где и жила Мария.

При осмотре места происшествия были обнаружены волосы и шарф, который, предположительно, носил преступник. Проведенная ДНК-экспертиза показала, что найденные биологические следы принадлежат Хусейну Кавари.

Председатель суда Катрин Шенк отметила, что убийца действовал осознанно, когда бросил тело жертвы в реку. Он видел, что девушка еще жива, пишет USA Today.

Хусейн Кавари был арестован через семь недель после убийства Марии. Выяснилось, что ранее он уже был осужден в Греции на 10 лет лишения свободы за покушение на убийство 20-летней девушки. В мае 2013 года юноша столкнул потерпевшую со скалы на курортном острове Корфу. Молодая женщина упала с высоты почти в восемь метров, получила тяжелые травмы, но выжила и смогла опознать нападавшего.