«Очень дешево»: цены в магазине Pepco, который скоро откроется в Таллинне, поразили покупателей

Покупатели, которые успели с утра пораньше побывать на открытии делятся своими впечатлениями в соцсетях, пишет Rus.TVNET.

«Очень дешево! Одежда стоит начиная с 2,49 евро. Только какое качество?», «Народу много, но все не раскупят в первый же день».

Первый магазин в Эстонии будет открыт в столице уже в июне 2018 года. Торговая сеть PEPCO планирует за год открыть по всей Эстонии 13 магазинов, а к 2020 году увеличить количество магазинов до 26.

В декабре первый магазин откроется и в Литве. В целом сеть Pepco насчитывает более 1200 магазинов в Чехии, Хорватии, Венгрии, Польше, Словакии, Словении, Румынии.

Компания планирует в ближайшие годы инвестировать в развитие сети магазинов в Европе 150 млн евро. Ее цель - открыть около 310 новых магазинов и к 2020 году довести общее количество магазинов Pepco в Европе до 2000, а за последующие пять лет - до 4000.