«Очень дешево»: цены в магазине Pepco, который скоро откроется в Таллинне, поразили покупателей

В пятницу, 23 марта, в рижском микрорайоне Межциемсе, в одноименном торговом центре состоялось открытие первого в Латвии магазина сети розничной торговли Pepco, которая работает сейчас в нескольких странах Восточной Европы и Центральной Европы.
Покупатели, которые успели с утра пораньше побывать на открытии делятся своими впечатлениями в соцсетях, пишет Rus.TVNET.
«Очень дешево! Одежда стоит начиная с 2,49 евро. Только какое качество?», «Народу много, но все не раскупят в первый же день».
Первый магазин в Эстонии будет открыт в столице уже в июне 2018 года. Торговая сеть PEPCO планирует за год открыть по всей Эстонии 13 магазинов, а к 2020 году увеличить количество магазинов до 26.
В декабре первый магазин откроется и в Литве. В целом сеть Pepco насчитывает более 1200 магазинов в Чехии, Хорватии, Венгрии, Польше, Словакии, Словении, Румынии.
Компания планирует в ближайшие годы инвестировать в развитие сети магазинов в Европе 150 млн евро. Ее цель - открыть около 310 новых магазинов и к 2020 году довести общее количество магазинов Pepco в Европе до 2000, а за последующие пять лет - до 4000.
Бренд Pepco начал деятельность в 2004 году в Польше, он принадлежит базирующейся в ЮАР инвестиционной компании Pepkor, акции которой котируются на Франкфуртской фондовой бирже.