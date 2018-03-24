У соседей: как изменятся в ближайшие годы цены на квартиры в Риге

В ближайшие годы цены на квартиры в серийных домах в Риге будут расти на 5-6% в год, сообщает Rus.TVNET Такой прогноз вчера на конференции "Как будет развиваться рынок недвижимости в Латвии" высказал член правления компании-девелопера Arco Real Estate Марис Лаукалейс.
По прогнозам Arco Real Estate, в 2018 году цены на эти квартиры вырастут на 6%, в 2019 году - тоже на 6%, а в 2020 году - на 5%.
При положительном сценарии цены на квартиры в серийных домах в этом и следующем году вырастут на 10%, в 2020 году - на 7%, при отрицательном - соответственно на 5% и на 3%.
В 2017 году цены на квартиры в серийных домах в рижских микрорайонах повысились на 8,9% - в среднем до 767 евро за кв. м. Прирост был выше прогнозировавшегося Arco Real Estate в размере 6-7%.