У соседей: как изменятся в ближайшие годы цены на квартиры в Риге

По прогнозам Arco Real Estate, в 2018 году цены на эти квартиры вырастут на 6%, в 2019 году - тоже на 6%, а в 2020 году - на 5%.

При положительном сценарии цены на квартиры в серийных домах в этом и следующем году вырастут на 10%, в 2020 году - на 7%, при отрицательном - соответственно на 5% и на 3%.