Фото: авиакомпания отстранил двух пилотов, задорно игравших во время полета

Фото и видео с "виртуальными друзьями" пилотов выложил у себя на страничках в Instagram и Facebook сам капитан Майкл Кастелуччи, представленный в сети под говорящим ником pilot_flyingnut ("пилот - летающий чудак"). В частности, c последнего рейса было выложено селфи с капитаном в образе мишки, а второй пилот запечатлен в компании танцующей виртуальной совы. Видео с совой в кокпите за одну ночь посмотрели более 6300 зрителей и некоторые из них, очевидно, тут же обратились в компанию с жалобами.