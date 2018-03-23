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Фото: авиакомпания отстранил двух пилотов, задорно игравших во время полета

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ФОТО: скриншот

Два пилота британского лоукостера EasyJet были отстранены от работы на время расследования после того, как выяснилось, что они развлекались мобильными играми, пока самолет с пассажирами летел на высоте 11 тысяч метров, передает Newsru.

Как пишет The Sun, второй пилот заснял себя и капитана, играющими в приложении Snapchat с мультяшными фильтрами во время рейса Париж - Мадрид.

Фото и видео с "виртуальными друзьями" пилотов выложил у себя на страничках в Instagram и Facebook сам капитан Майкл Кастелуччи, представленный в сети под говорящим ником pilot_flyingnut ("пилот - летающий чудак"). В частности, c последнего рейса было выложено селфи с капитаном в образе мишки, а второй пилот запечатлен в компании танцующей виртуальной совы. Видео с совой в кокпите за одну ночь посмотрели более 6300 зрителей и некоторые из них, очевидно, тут же обратились в компанию с жалобами.

С началом скандала видео из соцсетей были удалены - британские издания перепечатывают лишь сохранившиеся скриншоты.

В EasyJet сообщили, что пилоты-игруны отстранены от полетов до завершения служебного расследования. В компании заверили, что безопасность пассажиров в данном случае никак не была скомпрометирована, но признали, что такое поведение пилотов никак не соответствует высокими стандартам перевозчика.

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