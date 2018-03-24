Галерея: дизайнерские квартиры продаются не только в Таллинне

Мы не знаем, по какой причине Мадис продает квартиру, в которой многое сделано своими руками, а интерьер продуман до мелочей. Да это и неважно. Новому хозяину достанется не только квартира площадью более ста квадратных метров, но и вся мебель, светильники и милые детали интерьера.