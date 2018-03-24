Галерея: дизайнерские квартиры продаются не только в Таллинне

Хозяин недвижимости, автор необычного интерьера, а сегодня - и продавец своей квартиры в поселке Набала Кийлиской волости дизайнер Мадис Райдару обустроил отличное жилище в... спортзале бывшей сельской школы.
Мы не знаем, по какой причине Мадис продает квартиру, в которой многое сделано своими руками, а интерьер продуман до мелочей. Да это и неважно. Новому хозяину достанется не только квартира площадью более ста квадратных метров, но и вся мебель, светильники и милые детали интерьера.
В эстонское время в доме располагалась школа, потом здание стало жилым. Квартира, состоящая из кухни-гостиной, трех спален, санузла с душевой, туалетом и сауной, расположена на месте бывшего школьного спортзала, поэтому потолки высокие, а места очень много.
Как отремонтирована квартира, какие технические решения использованы автором проекта, читайте ЗДЕСЬ. А самые удачные фотографии самых интересных помещений и деталей интерьера смотрите в нашей галерее.