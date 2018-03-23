Фото и видео: в Сочи прошел желтый дождь, снег в горах стал рыжим

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Как сообщило местное издание "Макс Портал", утром в Сочи прошел "грязевой" дождь, от которого на одежде прохожих и на автомобилях оставались желтые точки, песчаные разводы и мелкие крупинки песка. После странных осадков снег в горах стал рыжеватого оттенка.

В Гидрометцентре РБК объяснили, что в Сочи могло перенести воздушные массы с Кипра и из Турции, где наблюдается повышенное содержание пыли в воздухе. "На Кипре и севере Турции ветер не очень сильный. Местами при усилении ветра можно говорить о пыльных бурях. В Сочи дует юго-восточный ветер. Пыльные бури характерны для этого времени года. Вечером в пятницу погода изменится, ожидаются дожди", - рассказала агентству главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Схожее объяснение дали и сочинские специалисты по погоде. "Увеличенное содержание мелкодисперсных частиц обусловлено тем, что в результате пыльных бурь над севером Африки в тропосферу попала пыль, которая частично была перенесена в черноморский регион мощными воздушными потоками. Кроме того, на нашем побережье сейчас началось активное цветение, пыльца растений в сухие ветреные дни насыщает нижние слои атмосферы. При выпадении осадков все содержащиеся в воздухе взвешенные вещества вымываются из атмосферы и оседают у поверхности земли", - говорится в сообщении Гидрометцентра Сочи.

Там подчеркнули, что явление носит "природный характер" и не несет угрозы местному населению.

При этом в интернете после "желтого дождя" в Сочи стали появляться сообщения от пользователей с прикрепленным фото о том, что причиной осадков необычного цвета якобы стал взрыв на Белореченском химзаводе, который привел к выбросу ядовитого вещества, пишет "Блокнот Краснодар".