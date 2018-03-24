Сошла с конвейера: Алина Загитова трижды упала в произвольной программе

"Должна победить", "обязана победить" - именно так российские, да и зарубежные СМИ о Загитовой перед исполнением произвольной программы у женщин на ЧМ в Милане. 15-летняя россиянка не справилась с давлением и трижды ошиблась в произвольной программе, упав на лед.
Трудно представить в какой нервной обстановке готовилась 15-летняя школьница к завоеванию медали на ЧМ. Если бы Загитова победила, то установила бы вечный рекорд - никто до нее не выигрывал в один год все главные старты. Однако три недели после Олимпиады вымотали Загитову, не оставляя ей время сконцентрироваться на тренировках: шоу, митинги в поддержку Путина, фотосессии... К тому же, как говорят, природа начала брать свое - Загитова начала расти и взрослеть, а программа россиянки чрезвычайно сложна.
Загитова ошиблась сразу же на первом прыжке, лутце, потеряла время и темп и остальную программу уже можно было не смотреть. Да, второму месту проигранны всего 3,2 балла, подиуму 2,32 балла, но падения, падения падения...
Победила канадка Кэтлин Осмонд набрав 223,23 балла, лидер после произвольной программы, Каролина Костнер также не смогла завоевать медаль, став четвертой.