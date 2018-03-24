Сошла с конвейера: Алина Загитова трижды упала в произвольной программе

Трудно представить в какой нервной обстановке готовилась 15-летняя школьница к завоеванию медали на ЧМ. Если бы Загитова победила, то установила бы вечный рекорд - никто до нее не выигрывал в один год все главные старты. Однако три недели после Олимпиады вымотали Загитову, не оставляя ей время сконцентрироваться на тренировках: шоу, митинги в поддержку Путина, фотосессии... К тому же, как говорят, природа начала брать свое - Загитова начала расти и взрослеть, а программа россиянки чрезвычайно сложна.