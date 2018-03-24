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  • Совет нацбезопасности США рекомендовал Трампу выслать российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля

Совет нацбезопасности США рекомендовал Трампу выслать российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля

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Дональд Трамп.

ФОТО: Pablo Martinez Monsivais/AP/Scanpix

Совет национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать российских дипломатов из США в качестве ответной меры на инцидент с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечается источник, ожидается, что Трамп получит рекомендацию от Совета нацбезопасности в пятницу. Подчеркивается, что в рекомендации не указано определенное количество российских дипломатов.

"Решение направить данную рекомендацию президенту было принято после встречи на высоком уровне в Белом доме в среду, в ходе которой Совет нацбезопасности разработал ряд вариантов действий против России", - сообщает телеканал со ссылкой на несколько сотрудников Госдепартамента и источник.

По словам нескольких источников, вариант выслать российских дипломатов из США был бы "самым жестким ответом", и именно он стал приоритетным по итогам встречи.

"Если Трамп решит действовать по рекомендации Совета нацбезопасности, то это (решение - ИФ) будет принято в ближайшее время, возможно, в начале следующей недели", - сказал источник.

По его информации, США хотели посмотреть, что предпримут члены Евросовета.

Высокопоставленный иностранный дипломат сообщил CNN, что Германия, Франция, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Нидерланды, Болгария, Ирландия и некоторые другие страны, "скорее всего, вышлют россиян в понедельник".

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