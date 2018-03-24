Керсти Кальюлайд на TEDxLasnamäe рассказала о своем детстве и возможностях, которые есть у каждого жителя Эстонии

Да, легче ходить в школу, когда родители оплачивают лучшую частную школу и проживание. Но можно и по-другому. И в мои школьные годы встречались те, у кого денег или даже взятой из дома еды было больше, чем у других. Но могу подтвердить, что этим не определялись академические или, в последствии, жизненные успехи или неудачи моих однокурсников или других студентов нашего факультета. Определяющим фактором была собственная воля. Ребенок матери-одиночки мог свободно стать профессором. Обычный хаапсалуский парень — крупным предпринимателем. Деревенский мальчик — признанным философом, который живет за счет издания своих книг. Встречались и такие, кто прямо с детства был вынужден учиться без всякой моральной поддержки семьи, но и они справились.

Это и сейчас так. В Эстонии нет высеченной в камне элиты. Да, и у нас есть уже несколько поколений успешных предпринимателей, политиков, художников или писателей, но это не имеет ничего общего с монополизацией возможностей узким слоем общества.

Например, я и Андрус Кивиряхк из Мустамяэ. Таня Михайлова из Ида-Вирумаа. Да, у нас есть музыкальная династия Кырвитс, есть унаследованный интерес к политике во втором поколении семьи Калласов, Ратасов или Мустов. Но и они все являются выпускниками наших обычных вузов — таких, в которые может пойти каждый получивший среднее образование в Эстонии. Никто из нашей элиты не учился в школе со знанием того, что из этих и только из этих школ выпускаются сливки общества. Конечно, некоторые школы пытают создать о себе такое мнение. Но поскольку система высших школ, опять же, не является элитарной, и диплом об окончании элитной школы не дает какого-либо серьезного преимущества, а поступить в университет можно и после окончания другой школы, то закрытая элита в Эстонии не сформировалась и, вероятно, не сформируется.

Чем же определяется ход жизни человека, если не предначертанными обстоятельствами или рождением в какой-то прослойке или месте Эстонии? На мой взгляд, таким фактором является, прежде всего, образование, а затем смелость и желание чего-то добиться. TEDx — место обмена личным опытом. Каждый может рассказать о себе. И я тоже. Поэтому наконец я расскажу и о себе.