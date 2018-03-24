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  • В Кейла пьяный велосипедист столкнулся с автомобилем и сам вызвал медиков

В Кейла пьяный велосипедист столкнулся с автомобилем и сам вызвал медиков

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Велосипедист. Иллюстративное фото.

ФОТО: Меэлис Мейлбаум/ VIRUMAA TEATAJA

В ночь с 23 на 24 марта в Кейла, по словам 46-летнего велосипедиста, он столкнулся с неизвестным автомобилем при непонятных обстоятельствах, передает Rus.Err.

Велосипедист перебрался на другую улицу, вызвал скорую помощь, которая доставила его в больницу. Mедики установили у пострадавшего в ДТП алкогольное опьянение.

Как сообщила дорожная полиция, странное ДТП произошло на улице Кесквяльяк в Кейла в 01:13. Велосипедист столкнулся с неизвестным автомобилем при непонятных обстоятельствах.

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