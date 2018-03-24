Небывалое предложение: каменный дом в Эстонии продают за 15 центов!

На аукцион поступил оригинальный лот: 3/4 недвижимости в деревне Сууремыйза на Хийумаа площадью 1006 кваратных метров.

На участке находится каменный амбар под шиферной крышей площадью 356 квадратных метров. Каменная стена отделяет продаваемую часть амбара от 1/4 части, которая не продается.

ФОТО: osta.ee

Следует учитывать, что здание находится под защитой Департамента охраны памятников. Чем это грозит покупателю, подробно рассказано в тексте объявления.

В здании нет электричества, и, рассматривая этот вариант, прикиньте, сколько денег еще потребуется вложить, чтобы превратить этот дешевый амбар в изумительный сельский дом, как показано на фотографиях ниже.

ФОТО: pixabay.com

ФОТО: pixabay.com