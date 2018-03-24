суббота, 24 марта 2018 г.
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  • Небывалое предложение: каменный дом в Эстонии продают за 15 центов!

Небывалое предложение: каменный дом в Эстонии продают за 15 центов!

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ФОТО: osta.ee

На интернет-аукционе osta.ee  появилось необычное и очень заманчивое предложение: старый, но крепкий дом на Хийумаа продается по стартовой цене всего за 15 центов, сообщает портал Kodu

На аукцион поступил оригинальный лот: 3/4 недвижимости в деревне Сууремыйза на Хийумаа площадью 1006 кваратных метров.

На участке находится каменный амбар под шиферной крышей площадью 356 квадратных метров. Каменная стена отделяет продаваемую часть амбара от 1/4 части, которая не продается. 

ФОТО: osta.ee

Следует учитывать, что здание находится под защитой Департамента охраны памятников. Чем это грозит покупателю, подробно рассказано в тексте объявления. 

В здании нет электричества, и, рассматривая этот вариант, прикиньте, сколько денег еще потребуется вложить, чтобы превратить этот дешевый амбар в изумительный сельский дом, как показано на фотографиях ниже.  

ФОТО: pixabay.com

ФОТО: pixabay.com

А подробности о предложении за 15 центов читайте ЗДЕСЬ!

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