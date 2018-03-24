В Ида-Таллиннскую центральную больницу инвестируют почти девять миллионов евро

Восточно-Таллинская центральная больница решила инвестировать в 2018 году в развитие более 8,5 млн евро, в том числе почти 5, 6 млн на обновление и строительство, а 3 млн - на оборудование и программное обеспечение, сообщила в субботу BNS пресс-служба мэрии Раэпресс.
Объем бюджета больницы в нынешнем году почти на 6 процентов больше прошлогоднего. Самая значительная часть прибавки предназначена на повышение минимального уровня оплаты труда медиков. Однако не были забыты и инвестиции. Они увеличились с пяти обычных в течение нескольких лет до восьми миллионов евро. Один из основных объектов - реконструкция операционного блока, следующий - молодежный центр, который появится на Тынисмяги. Начнется проектирование современного медицинского центра "Магдалена".
Как отметил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, медицинские центры первичного уровня хорошо зарекомендовали себя и целью поставлено создание их во всех районах города.