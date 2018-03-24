В Ида-Таллиннскую центральную больницу инвестируют почти девять миллионов евро

Объем бюджета больницы в нынешнем году почти на 6 процентов больше прошлогоднего. Самая значительная часть прибавки предназначена на повышение минимального уровня оплаты труда медиков. Однако не были забыты и инвестиции. Они увеличились с пяти обычных в течение нескольких лет до восьми миллионов евро. Один из основных объектов - реконструкция операционного блока, следующий - молодежный центр, который появится на Тынисмяги. Начнется проектирование современного медицинского центра "Магдалена".