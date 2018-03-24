Как не причинить добро: мама особого ребенка рассказала о том, как не надо помогать другим

Приводим речь Юлии в сокращенном виде:

Родион был «таким же как все малыши» ровно 2 недели, а потом он вдруг совсем перестал спать по ночам. Когда я говорю “совсем перестал спать”, я имею ввиду — не спал ни одной минуты. Он спал днем, в то время когда мы работали и занимались старшей дочерью. Спустя несколько месяцев такого режима все в семье приобрели навык спать пока чистишь зубы или пока ждешь гренку из тостера.

Каждый день мы с мужем получали много звонков от друзей и родственников с вопросом, как прошла ваша ночь, и множественными, совершенно искренними советами, что нам обязательно стоит еще попробовать. Сначала мы пробовали все и были крайне признательны каждому. Спустя месяцы звонки начали раздражать — поверьте, не спать несколько месяцев — это не добровольный выбор и мы действительно попробовали все, чтобы эту ситуацию изменить. Но мы понимали, что наши друзья искренне хотят помочь и, находясь по другую сторону реальности, так же как и мы когда то, верят, что все зависит от нас самих и нет неразрешимых ситуаций. И еще мы понимали, что чем больше времени проходит, тем резче мы отвечаем на звонки поддержки и сами отталкиваем от себя окружающих, говоря что в советах не нуждаемся.

Со временем звонков стало все меньше. Нашей семье стало от этого определенно спокойнее. Но мы на время потеряли радость общения с близкими людьми, а они не поняли, почему их помощь раздражает. И тогда вопрос о том, как же все-таки помогать так, чтобы всем было от этой помощи хорошо, крепко осел в моей голове.

Ответ стал вырисовываться по мере взросления Родиона. У Родиона есть особенности в развитии, он ребенок с особыми потребностями. У него дефицит внимания и атипичный аутизм, и это лишь часть диагнозов из его медицинской карты. И список не окончательный. Он родился раньше положенного срока, очень маленький, трогательный и смешной. У него не успела до конца созреть нервная система и именно поэтому он не спал по ночам.

Каждый год в нашем доме случалось чудо — каждый год Родион прибавлял к своему ночному сну по 1 часу. Сейчас ему 10 лет и он спит по 10 часов