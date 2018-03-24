Когда в Эстонии начнут продавать новые квартиры с полной обстановкой?

Если полностью обставлять мебелью и техникой квартиры в новостройках, они будут куда быстрее продаваться, считает Kodu. Но станет ли такая практика привычной для эстонского рынка недвижимости?
При покупке полностью укомплектованной квартиры человек надеется, что в ближайшем будущем ему не придется много инвестировать в обстановку.
«Если клиент берет кредит на покупку уже меблированной квартиры, то ему не придется брать дополнительную ссуду на мебель и технику. Однако могут возникнуть трудности из-за оценочного акта, так как оценщик, в первую очередь, исходит из уже совершенных сделок», - сказал Эгон Юхансон, маклер Uus Maa Kinnisvarabüroo.
Ингмар Саксинг, член правления LVM Kinnisvara, считает, что полностью укомплектованные квартиры в новых домах в масштабах Эстонии – дело далекого будущего. По его словам, предлагаемые сегодня решения по-прежнему соответствуют потребностям наших покупателей, но новые веяния, без сомнения, смогут стать сюрпризом и оправдать ожидания.