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  • Когда в Эстонии начнут продавать новые квартиры с полной обстановкой?

Когда в Эстонии начнут продавать новые квартиры с полной обстановкой?

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Квартира. Иллюстративный снимок.

ФОТО: KV.EE

Если полностью обставлять мебелью и техникой квартиры в новостройках, они будут куда быстрее продаваться, считает Kodu. Но станет ли такая практика привычной для эстонского рынка недвижимости?

При покупке полностью укомплектованной квартиры человек надеется, что в ближайшем будущем ему не придется много инвестировать в обстановку.

«Если клиент берет кредит на покупку уже меблированной  квартиры, то ему не придется брать дополнительную ссуду на мебель и технику. Однако могут возникнуть трудности из-за оценочного акта, так как оценщик, в первую очередь, исходит из уже совершенных сделок», - сказал Эгон Юхансон, маклер Uus Maa Kinnisvarabüroo.

Ингмар Саксинг, член правления LVM Kinnisvara, считает, что полностью укомплектованные квартиры в новых домах в масштабах Эстонии – дело далекого будущего. По его словам, предлагаемые сегодня решения по-прежнему соответствуют потребностям наших покупателей, но новые веяния, без сомнения, смогут стать сюрпризом и оправдать ожидания.

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