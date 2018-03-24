Когда в Эстонии начнут продавать новые квартиры с полной обстановкой?

При покупке полностью укомплектованной квартиры человек надеется, что в ближайшем будущем ему не придется много инвестировать в обстановку.

«Если клиент берет кредит на покупку уже меблированной квартиры, то ему не придется брать дополнительную ссуду на мебель и технику. Однако могут возникнуть трудности из-за оценочного акта, так как оценщик, в первую очередь, исходит из уже совершенных сделок», - сказал Эгон Юхансон, маклер Uus Maa Kinnisvarabüroo.